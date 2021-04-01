Завершить в течение 5 лет. Чиновники предлагают ужесточить требования к строительству частных домов

Источник материала: Onliner

Министерство архитектуры и строительства предлагает принять указ «О строительстве одноквартирных, блокированных жилых домов и (или) нежилых капитальных построек на придомовой территории». Он ужесточит требования к срокам возведения таких объектов и организациям и индивидуальным предпринимателям, которые этим занимаются. Общественное обсуждение проекта проходит на Правовом форуме и продлится до 11 апреля.

Что изменится, если указ примут?

Возводить одноквартирные блокированные жилые дома и нежилые капительные постройки на придомовой территории смогут юрлица, имеющие аттестаты соответствия 1—4-го классов сложности (за исключением случаев строительства своими силами). Чиновники считают, что при строительстве неаттестованными организациями или ИП возникает много спорных вопросов по срокам строительства, качеству, выполнению обязательств, кроме того, практикуется отказ от заключения договоров подряда.





Дом нужно будет ввести в эксплуатацию в течение 5 лет со дня государственной регистрации права частной собственности, пожизненного наследуемого владения или аренды на земельный участок. Срок установлен с учетом права на консервацию в течение 3 лет без возможности продления. Сейчас период строительства регулируются указом №87 и составляет 8 лет с учетом 3 лет консервации и возможности разового продления срока строительства на 2 года. При этом под «завершением строительства жилого дома» понимается возведение его под крышу без обязательного ввода в эксплуатацию. В новом документе министерство предлагает сделать так, чтобы люди принимали объект в эксплуатацию в установленном порядке.

Если человек не успеет завершить стройку в срок, он сможет продать незавершенный объект или каким-то другим способом произвести его отчуждение. Покупатель такого недостроя должен довести его до ума в течение 3 лет. Наследник — в течение 3 лет и 6 месяцев. Если дом не будет возведен в срок, то ставка земельного налога для владельца участка будет увеличена в 100 раз.





В проекте указа названы сроки окончания строительства на земельных участках, полученных до вступления нового документа в силу:

полгода для участков, зарегистрированных более пяти лет назад;

год — более четырех лет назад;

два года — более трех лет назад;

три года — более двух лет назад;

четыре года — более одного года назад.

Чиновники считают, что все эти меры простимулируют граждан активнее вкладывать средства в строительство своих домов.