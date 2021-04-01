«Я не пенсионерка, а дама на пенсии. Это другое!» История самой красивой бабушки в 75 лет

Источник материала: Onliner Все же помнят популярные видео с бразильскими бабушками-красотками? Оказывается, нам есть что им противопоставить! Знакомьтесь. Это Нинель Васильевна, и ей 75! Каким-то образом она выбилась из общепринятой матрицы о людях такого возраста. В свои годы она преподает йогу, ведет Instagram , где рассказывает о здоровом образе жизни, делится секретами по уходу за волосами. Поколение Z обзавидуется.

— Когда мне пенсию оформляли, я делала это втихаря, чтобы ни в коем случае не подумали, что я пенсионерка. Я это слово не люблю, — признается очаровательная Нинель Блохина. — Это стереотип. Это ярлык. Это образ жизни. Общество как бы говорит: да ты все, чего тебе еще?

Нелли называет себя «дамой на пенсии». Говорит, что это другое. Глядя на нее, завистники скажут, что ей повезло с мужем и у нее жизнь-малина. Мол, вот и весь секрет. Но это так лишь на первый взгляд. С нынешним супругом Нинель Блохина в браке уже 45 лет. И это второй союз. До этого был штамп в паспорте с мужчиной, который служил военным летчиком — и в каждом гарнизоне его встречала новая пассия. Вот такая женская доля. А если говорить о жизни, то она у Нинель Васильевны похожа на трассу Формулы-1: постоянно новые повороты и вызовы. Но одно останется неизменным: послевоенное детство в руинах Кенигсберга, кропотливый труд со второго класса в балетной школе, а затем и училище.

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