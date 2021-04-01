﻿ «Я не пенсионерка, а дама на пенсии. Это другое!» История самой красивой бабушки в 75 лет. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Я не пенсионерка, а дама на пенсии. Это другое!» История самой красивой бабушки в 75 лет

01.04.2021 13:25 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Все же помнят популярные видео с бразильскими бабушками-красотками? Оказывается, нам есть что им противопоставить! Знакомьтесь. Это Нинель Васильевна, и ей 75! Каким-то образом она выбилась из общепринятой матрицы о людях такого возраста. В свои годы она преподает йогу, ведет Instagram, где рассказывает о здоровом образе жизни, делится секретами по уходу за волосами. Поколение Z обзавидуется.

— Когда мне пенсию оформляли, я делала это втихаря, чтобы ни в коем случае не подумали, что я пенсионерка. Я это слово не люблю, — признается очаровательная Нинель Блохина. — Это стереотип. Это ярлык. Это образ жизни. Общество как бы говорит: да ты все, чего тебе еще?

Нелли называет себя «дамой на пенсии». Говорит, что это другое. Глядя на нее, завистники скажут, что ей повезло с мужем и у нее жизнь-малина. Мол, вот и весь секрет. Но это так лишь на первый взгляд. С нынешним супругом Нинель Блохина в браке уже 45 лет. И это второй союз. До этого был штамп в паспорте с мужчиной, который служил военным летчиком — и в каждом гарнизоне его встречала новая пассия. Вот такая женская доля. А если говорить о жизни, то она у Нинель Васильевны похожа на трассу Формулы-1: постоянно новые повороты и вызовы. Но одно останется неизменным: послевоенное детство в руинах Кенигсберга, кропотливый труд со второго класса в балетной школе, а затем и училище.

Волонтерский проект #яонлайн от А1 — цифровое волонтерское движение для каждого, кто готов делиться знаниями с теми, кому нужен помощник для знакомства с миром мобильных технологий.


Велосипед LTD Rocco 950 29 2020 (черный/красный)
9 отзывов
горный, материал рамы: алюминий, колеса 29", вилка амортизационная с ходом 100 мм, трансмиссия 21 скор., тормоза дисковый механический + дисковый механический
899 р.
1 предложение
Велосипед LTD Stella 750 2020 (графит/фиолетовый)
2 отзыва
горный, женский, материал рамы: алюминий, колеса 27.5", вилка амортизационная с ходом 100 мм, трансмиссия 21 скор., тормоза дисковый механический + дисковый механический
899 р.
2 предложения
Сравнить эти товары →
Все велосипеды в Каталоге

 
Теги: знакомства
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Все же помнят популярные видео с бразильскими бабушками-красотками? Оказывается, нам есть что им противопоставить! Знакомьтесь. Это Нинель Васильевна, и ей 75!...
 
Новости дня
Новости разные
 
А1 сообщил о проблемах с интернетом из-за DDoS-атаки на сервера компании
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

31.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by