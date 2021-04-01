МВД: водитель набросился на инспектора, возбуждено уголовное дело (видео)

Источник материала: Onliner

МВД сообщает: водитель набросился на инспектора — возбуждено уголовное дело за насилие над милиционером. По имеющейся информации, 30 марта в милицию сообщили о Renault, оставленном на тротуаре по улице Неманской. ГАИ выехала на место — было решено доставить авто на штрафстоянку.

«Такой исход не понравился 44-летнему владельцу автомобиля: во время погрузки он подошел к инспектору, порвал документы на эвакуацию, форменное обмундирование и ударил его кулаком в лицо, — рассказали в МВД. — Минчанина доставили во Фрунзенское РУВД для разбирательства. Свое поведение он объяснил нежеланием отдавать машину».

Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовное дело за насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел. Установлено, что фигурант неоднократно привлекался к административной ответственность по линии ГАИ.

«Этот случай — пример безразличия к закону и безуважительного отношения к окружающим. Водитель не только нарушил ПДД и создал неудобства пешеходам, но и попытался избежать ответственности, набросившись на представителя власти при исполнении служебных обязанностей», — отметили в Министерстве внутренних дел.

А вот информация от Следственного комитета: «Днем 30 марта 45-летний мужчина, находясь вблизи одного из домов на улице Налибокской в Минске, в целях воспрепятствования законной деятельности и из мести за выполнение служебных обязанностей применил насилие в отношении инспектора ГАИ, принявшего решение об эвакуации его автомобиля, стоящего в нарушение правил дорожного движения. Фрунзенским (г. Минска) районным отделом Следственного комитета в отношении 45-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье 364 (насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел) Уголовного кодекса Беларуси. С участием подозреваемого планируются следственные действия, кроме этого, решается вопрос о применении к нему меры пресечения в виде заключении под стражу».