Как грузины припомнили Познеру его слова: «Явно не подумал дважды»

Источник материала: Салiдарнасць

Известный российский телеведущий и еще 32 человека, прилетевших с ним в Грузию, были оштрафованы в Тбилиси за нарушение правил изоляции и карантина.

Об этом сообщает телеканал «Рустави 2» со ссылкой на МВД Грузии. О сумме штрафа не сообщается, но отмечается, что еще девять гостей телеведущего не нарушали введенных ограничений, пишет Эхо Москвы .

Сам Владимир Познер, вернувшись в Россию, рассказал журналистам, что штрафов на него не накладывали. В Тбилиси он прилетал, чтобы отметить свой день рождения, однако вынужден был покинуть грузинскую столицу из-за шумных протестов местной оппозиции, которая припомнила ему высказывания о государственной принадлежности Абхазии.





«Вот такой живой коридор пришлось организовать полицейским Тбилиси для гостей дня рождения Владимира Познера, – комментирует телеграм-канал Героиня Татлера . – Дело в том, что ранее Познер назвал Абхазию – частью России, а потом не придумал ничего лучше, как отметить в Грузии день рождения.

Привезти туда толпу друзей. Закрыть под банкет ресторан и гулять до ночи. Грузины, во-первых, не забыли обидных слов. Во-вторых, только отходят от локдаунов, большими компаниями в рестораны не ходят. Короче, пришли к ресторану и стали возмущаться.

Ну Познер явно не подумал дважды. Да, у него есть традиция отмечать себя не в России: то в Париже, то в Риме. Следующим на очереди был Нью-Йорк, но это стало слишком сложно. Вот он и выбрал Грузию. Очень глупо».