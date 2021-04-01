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А1 сообщил о проблемах с интернетом из-за DDoS-атаки на сервера компании
Источник материала: АФН
А1 сообщил о проблемах с интернетом из-за DDoS-атаки на сервера компании.
"В настоящее время наблюдаются трудности с доступом в интернет по сети фиксированной связи А1 в связи с DDoS-атакой, совершаемой на DNS-сервера компании, - говорится в сообщении компании А1.
В нем отмечается, что технические специалисты проводят все необходимые мероприятия по нейтрализации DDoS-атаки и работают над восстановлением работы сервиса.
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А1 сообщил о проблемах с интернетом из-за DDoS-атаки на сервера компании.
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