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Для населения с 1 апреля подняли цены на газ в баллонах

01.04.2021 13:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Цены на сжиженный газ, который отпускают для населения в баллонах, с 1 апреля повысили до 1,26 рубля за килограмм. В последний раз цены на сжиженный газ, который отпускают для населения в баллонах, поднимали в июле 2020 года. Нынешнее изменение предусмотрено постановлением МАРТ.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: pixabay.com

Сейчас за килограмм газа, отпускаемого в баллонах, население платит 1,15 рубля. Новая цена на газ сжиженный для заправки затронет газовые баллоны объемом 1 л (0,4 кг), 5 л (2,0 кг), 12 л (5,0 кг) и 27 л (11,4 кг).

При этом данное решение не распространяется на сжиженный газ в баллонах емкостью 50 л (21 кг), цены на который регулируются Совмином и в течение года останутся неизменными. Напомним, цена одного килограмма газа в баллонах весом 21 килограмм в пределах норм потребления (5 баллонов на одного человека в год) с 1 января этого года составляет 0,93 рубля (ранее было — 0,81 рубля). То есть такой баллон стоит 19,5 рубля (ранее — 17 рублей). Рост — на 14,7%.

 
 
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В последний раз цены на сжиженный газ, который отпускают для населения в баллонах, поднимали в июле 2020 года.
 
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