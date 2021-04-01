Что тормозит белорусскую экономику в ЕЭАС, и что делать

Источник материала: Sputnik Беларусь

"Белорусское экономическое чудо" забуксовало, поскольку в отсутствие кредитования современная экономика развиваться не может, заявил во время онлайн-видеомоста "Москва – Минск – Бишкек – Ереван – Нур-Султан" в МПЦ Sputnik министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии, академик РАН Сергей Глазьев.

Драйвер евразийской экономики

По словам Глазьева, белорусская экономика длительное время в ЕАЭС являлась локомотивом. Она "завязана" на российских партнерах, а доля взаимной торговли в белорусском товарообороте самая высокая среди стран Союза и достигает почти 50 процентов.

На экспорт идут, прежде всего, продукты продовольствия и машиностроение. Однако, после того, как денежно-кредитная политика в Беларуси пошла по пути Банка России, а именно были взвинчены процентные ставки и под лозунгом борьбы с инфляцией практически свернуто кредитование предприятий и населения, экономика стала, отмечает Глазьев.

"Печально констатировать, что последние 3-4 года Беларусь из лидеров экономического развития стала занимать фактически последнее место", – говорит министр.

Он объясняет механизм затормаживания экономики отсутствием кредитования: поскольку нет инвестиций и оборотных средств предприятий, это ведет к падению производств, они вынуждены возвращать кредиты или банкротиться. Одновременно с этим нарастает технологическое отставание, что ведет к падению конкурентоспособности, и как результат – к девальвации и инфляции.

"Вот это прочная ловушка, в которой мы находимся с 2014 года. С тех пор, как Банк России объявил о переходе к таргетированию инфляции, к сожалению, денежные власти Беларуси последовали этому примеру. В итоге "белорусское экономическое чудо" забуксовало, поскольку в отсутствие кредитов современная экономика развиваться не может", – поясняет Сергей Глазьев.

Экономика в 2021-м: что делать?

Впрочем, эту ситуацию можно выправить, если изменить денежно-кредитную политику, отмечает он. Расчет "подавить инфляцию путем сжатия кредитов" Глазьев называет неправильным и недальновидным. По его словам, страны ЕАЭС уже много раз наступали на эти грабли, и каждый раз это кончалось очередной волной обесценивания валюты и роста инфляции.

Глазьев уверяет: денежным властям нужно, наконец, понять, что главным фактором борьбы с инфляцией является научно-технический прогресс, внедрение новых технологий, расширение объемов выпуска товаров.

"Посмотрите на Китай. Там рост денежной массы составляет до 40% в год. В течение 30 лет нет никакой инфляции, объем кредитов вырос в 20 раз, инвестиций – в 15 раз, производств – в 10 раз. А мы до сих пор топчемся на уровне 10-15% от советского уровня за эти 30 лет", - констатирует он.

Министр по интеграции и макроэкономике ЕАЭС считает, что необходимо как можно быстрее переходить к современной денежно-кредитной политике, которую ведут все страны. К примеру, в США, подчеркивает Глазьев, объем денег за последние 10 лет увеличился в 5 раз, и сегодня местные банки предоставляют кредиты под 1-2%. В Европе объем денег вырос в 3,5 раза, и европейские банки обеспечивают кредитование предприятий под отрицательную процентную ставку.

"Многие государства в ответ на кризис, в котором мировая экономика живет с 2008 года, ответили расширением кредитования и резким снижением процентных ставок. Только мы исправно выполняем рекомендации МВФ, лишаем экономику кредита и, как следствие, обеспечиваем ее торможение", - резюмирует эксперт.

По его мнению, нужно переходить на современную денежно-кредитную политику прямо сейчас и возвращать в экономику те деньги, которые нужны для пополнения оборотных средств предприятий. Страны ЕЭАС таким образом могут увеличить объемы выпуска промышленной продукции уже в ближайшей пятилетке, уверен минитр. По его словам, загрузка производственных мощностей предприятий стран Союза составляет на сегодня примерно 65%.

"То есть можно увеличить выпуск продукции в полтора раза. Но для этого нужны кредиты. Возможности для возвращения на траекторию опережающего роста в Беларуси есть", - заключил Глазьев.

Полную версию онлайн-видеомоста смотрите на Sputnik.