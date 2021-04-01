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Лукашенко вновь потребовал от правительства не допустить «необоснованного роста цен»

01.04.2021 13:57 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

О необходимости контролировать ситуацию с ценами на потребительские товары Александр Лукашенко в очередной раз заявил 1 апреля, принимая с докладом первого вице-премьера Николая Снопкова и министра антимонопольного регулирования и торговли Владимира Колтовича.

Лукашенко вновь потребовал от правительства не допустить «необоснованного роста цен»

«Как вы говорите, прежде всего на товары, которые пользуются повышенным спросом у наших небогатых соотечественников. Но самое главное  — недопустимость необоснованного роста цен. Как вы понимаете "необоснованного роста" и как вы с этим справляетесь? Не дай бог во втором, третьем и далее кварталах мы будем иметь проблемы бесконтрольного, мягко говоря, ценообразования», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Он подчеркнул, что ценовая ситуация и прогноз по инфляции — один из наиболее важных вопросов: «Как вы видите ситуацию с ценами? Помните, мы занимались жестко лекарствами в начале этого года, потребительскими товарами так называемого социального спектра. Хотя я это не совсем понимаю, что значит социальные, не социальные товары? На все товары надо мониторить цены и принимать меры. Главное, чтобы метода была у нас соответствующая для принятия подобных решений».

Лукашенко также подчеркнул важность «слаженной работы государственных органов» в вопросах защиты внутреннего рынка и интересов отечественных производителей.

 
 
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О необходимости контролировать ситуацию с ценами на потребительские товары Александр Лукашенко в очередной раз заявил 1 апреля, принимая с докладом первого...
 
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