А1 сообщил о проблемах с фиксированным интернетом

В настоящее время наблюдаются трудности с доступом в интернет по сети фиксированной связи А1 в связи с DDoS-атакой, совершаемой на DNS-сервера компании.





«Наши технические специалисты проводят все необходимые мероприятия по нейтрализации DDoS-атаки и работают над восстановлением работы сервиса», — указано в сообщении компании.

О восстановлении корректного доступа будет сообщено, как только это станет возможным.