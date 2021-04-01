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А1 сообщил о проблемах с фиксированным интернетом
Источник материала: Навiны
В настоящее время наблюдаются трудности с доступом в интернет по сети фиксированной связи А1 в связи с DDoS-атакой, совершаемой на DNS-сервера компании.
«Наши технические специалисты проводят все необходимые мероприятия по нейтрализации DDoS-атаки и работают над восстановлением работы сервиса», — указано в сообщении компании.
О восстановлении корректного доступа будет сообщено, как только это станет возможным.
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В настоящее время наблюдаются трудности с доступом в интернет по сети фиксированной связи А1 в связи с DDoS-атакой, совершаемой на DNS-сервера компании.
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