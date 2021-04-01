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На гродненской трассе водитель Audi отвлекся от управления и столкнул попутный Volkswagen в кювет
Источник материала: Onliner
Минувшей ночью, около 0:30, на 196-м км трассы М6 (Минск — Гродно) произошла авария с участием автомобилей Audi и Volkswagen. Причем Volkswagen в результате оказался в кювете, водитель серьезно пострадал.
Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия сообщили в ГАИ Гродненской области.
— Предварительно установлено, что 33-летний житель Польши, управлявший автомобилем Audi, вблизи деревни Смолярня Щучинского района отвлекся от управления транспортным средством и допустил столкновение с попутно движущимся в правой полосе Volkswagen, — рассказали в Госавтоинспекции.
От удара Volkswagen выбросило в правый по ходу движения кювет.
— В результате ДТП пострадал 36-летний водитель Volkswagen. Мужчину с переломом позвонка госпитализировали, — отметили в ГАИ. — Причины и иные обстоятельства произошедшего установит проверка.
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Минувшей ночью, около 0:30, на 196-м км трассы М6 (Минск — Гродно) произошла авария с участием автомобилей Audi и Volkswagen. Причем Volkswagen в результате оказался в кювете,...
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