Средняя цена нефти марки Urals в 1-м квартале выросла на 24%

Источник материала: АФН

Средняя цена нефти марки Urals в январе-марте 2021 года сложилась в размере $59,8 за баррель. Об этом говорится в сообщении Минфина РФ.

За аналогичный период прошлого года она составила $48,18 за баррель. Таким образом, цена выросла на $11,62 за баррель, или на 24%.

В марте цена составила $63,62 за баррель, увеличившись по сравнению с мартом прошлого года более чем в два раза - на $34,45 с $29,17 за баррель.