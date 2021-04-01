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Средняя цена нефти марки Urals в 1-м квартале выросла на 24%

01.04.2021 14:15 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Средняя цена нефти марки Urals в январе-марте 2021 года сложилась в размере $59,8 за баррель. Об этом говорится в сообщении Минфина РФ.

За аналогичный период прошлого года она составила $48,18 за баррель. Таким образом, цена выросла на $11,62 за баррель, или на 24%.

В марте цена составила $63,62 за баррель, увеличившись по сравнению с мартом прошлого года более чем в два раза - на $34,45 с $29,17 за баррель.

 
 
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Средняя цена нефти марки Urals в январе-марте 2021 года сложилась в размере $59,8 за баррель. Об этом говорится в сообщении Минфина РФ.
 
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