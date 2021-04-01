Правозащитники: по политическим делам суды выносят демонстративно суровые приговоры

власти используют политические репрессии в качестве основного инструмента для подавления любых попыток проявления несогласия с нелегитимной властью и устрашения общества в реализации своих конституционных прав, отмечают правозащитники ПЦ " Вясна " Динамика по таким делам свидетельствует о том, что суды по-прежнему выносят демонстративно суровые по видам и жесткие по размеру наказания приговоры. Это говорит о том, что, отмечают правозащитники ПЦ "





Правозащитники подвели промежуточные итоги мониторинга уголовных дел, по которым в феврале были вынесены приговоры. Какие тенденции отмечают аналитики и к каким выводам пришли – в нашем материале.





Так, правозащитникам известно, что за март было осуждено не менее 105 человек, еще три приговора не были вынесены в связи с тем, что обвиняемые не явились на оглашения решений, их объявили в розыск.





Больше всего "постарались" суды в Минске – осудили 33 человека на различные сроки наказания, в Брестской области было осуждено не менее 24 человек, в Минской и Гродненской обостях – по 13 человек, в Гомельской области суды вынесли приговоры в отношении 11 человек, в Витебской области наказаны на различные сроки заключения 7 человек, в Могилевской – 4 человека.





Интересно, что география приговоров носит специфический характер. Так, в Гомельской области больше всего приговоров вынесено в Жлобине: именно Белорусский металлургический завод первым в середине августа объявил о забастовке.





В Гродненской области рассмотрение уголовных дел происходит в течение нескольких месяцев, несмотря на наличие там одного или нескольких фигурантов. В Бресте же рассмотрение дел происходит в формате, когда на скамье подсудимых находится по десять человек.





Известно, что два несовершеннолетних парня лишены свободы на три года каждый и будут отбывать наказание в воспитательной колонии.





За март не менее 16 женщинам суды назначили различные наказания – от штрафа до трех лет ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа.





Всего за март 53 человека были лишены свободы – это 50% от всех вынесенных приговоров, в отношении 26 человек было назначено ограничение свободы с направлением в исправительное учреждение – 25%, и еще у 19 человек будет ограничена свобода, но без направления (“домашняя химия”) – 18%. Известно, что четыре человека были арестованы судом на срок от одного до трех месяцев, в трех случаях – были вынесены штрафы.





Самый большой срок заключения получил Александр Троцкий – 10 лет лишения свободы.





Наиболее популярной статьей для уголовного преследования по политическим мотивам снова оказалась народная ст. 342 – "Активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок" – 23 осужденных.





Следующая по популярности – сочетание ст. 342 со ст. 364 – "Насилие или угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел" – 14 осужденных.





Также 14 человек были осуждены за "массовые беспорядки" (ст. 293 УК) на сроки от 3 до 7 лет.





Участников стихийных акций протеста против фальсификации итогов голосования на выборах президента привлекают к демонстративно большим срокам наказания за участие в "массовых беспорядках".





Правозащитное сообщество неоднократно в заявлениях о признании политзаключенных отмечало, что массовых беспорядков во время протестов в августе и позже в Беларуси не было.





При этом правоохранительные органы с использованием светошумовых гранат и резиновых пуль останавливали стихийные акции протеста, хотя участники акций не совершали поджогов, погромов и не оказывали вооруженного сопротивления представителям власти, которые могут квалифицироваться как массовые беспорядки.





Еще 7 обвиняемых были наказаны за насилие в отношении сотрудника милиции по ст. 364 УК. Суды не проводят должной оценки по делам о сопротивлении и насилии над сотрудниками милиции, где размер ущерба, причиненного сотрудникам ОВД во время пресечения мирных акций, носит символический характер и связан с кратковременным расстройством здоровья, не повлекшим утрату трудоспособности.





За оскорбление представителя власти (ст. 369 УК) под суд попали 12 человек, а за оскорбление президента – 8 человек.





При этом уголовные дела об оскорблении президента в подавляющем большинстве случаев рассматриваются в закрытом режиме. Некоторые суды рассматривают уголовные дела, связанные с протестами против фальсификаций итогов выборов, также в закрытом режиме.





Не менее 10 человек были осуждены за "хулиганство" по ст. 339 Уголовного кодекса.





В целом власти ограничивают публичность судебных разбирательств: COVID-19 используется в качестве причины недопуска граждан в судебные заседания.





ПЦ "Весна" напоминает, что мониторинг уголовных политически мотивированных дел имеет важное значение для оценки ситуации с нарушениями прав человека во время массовых репрессий, а огласка такого преследования может помочь сдержать возможные фальсификации и выявлять процессуальные нарушения в ходе следствия или суда.



