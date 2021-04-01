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А1 сообщает о DDoS-атаке на серверы

01.04.2021 14:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

У пользователей интернета от А1 в четверг, 1 апреля, возникли проблемы с доступом.

Компания подтвердила на своей странице в Twitter, что трудности с доступом действительно есть по сети фиксированной связи.

В Минске и регионах у пользователей интернета от А1 сайты либо не загружаются, либо загружаются очень медленно. При этом с VPN все начинает работать.

Трудности с доступом представители А1 объяснили DDoS-атакой на DSN-серверы компании. 

В А1 заверили, что их специалисты делают все возможное, чтобы нейтрализовать DDoS-атаки и восстановить работу.
 
Теги: Минск
 
 
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У пользователей интернета от А1 в четверг, 1 апреля, возникли проблемы с доступом.
 
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