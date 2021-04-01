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В Каменной Горке мужчина ударил в лицо инспектора, который хотел эвакуировать его авто
Источник материала: Tut.by
В Минске водитель набросился на инспектора ГАИ, возбуждено уголовное дело за насилие над милиционером. Об этом
30 марта в милицию сообщили о Renault, оставленном на тротуаре на улице Неманской. Сотрудники ГАИ выехали на место, чтобы эвакуировать автомобиль. Однако 44-летнему владельцу авто это не понравилось. Во время погрузки машины на эвакуатор он подошел к инспектору, порвал документы на эвакуацию, форменное обмундирование и ударил его кулаком в лицо.
Следователи возбудили в отношении мужчины уголовное дело по ст. 364 УК Беларуси (Насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел).
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Следователи возбудили в отношении мужчины уголовное дело по ст. 364 УК Беларуси (Насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел).
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