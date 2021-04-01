В Каменной Горке мужчина ударил в лицо инспектора, который хотел эвакуировать его авто

Источник материала: Tut.by

В Минске водитель набросился на инспектора ГАИ, возбуждено уголовное дело за насилие над милиционером. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

30 марта в милицию сообщили о Renault, оставленном на тротуаре на улице Неманской. Сотрудники ГАИ выехали на место, чтобы эвакуировать автомобиль. Однако 44-летнему владельцу авто это не понравилось. Во время погрузки машины на эвакуатор он подошел к инспектору, порвал документы на эвакуацию, форменное обмундирование и ударил его кулаком в лицо.

Следователи возбудили в отношении мужчины уголовное дело по ст. 364 УК Беларуси (Насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел).

Если вы хотите поделиться с нами фото, видео и информацией о происходящем на дорогах или ДТП — пишите нам в телеграм , вайбер или отметьте в сторис инстаграм-аккаунт @tutbylive .