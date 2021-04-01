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«МТБанк» закрыл сделку по приобретению контрольного пакета акций «Идея Банка»

01.04.2021 14:49 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

«МТБанк» приобрел 99,999% акций белорусского «Идея Банка», выкупив доли у польских акционеров — Getin Holding S.A. и Getin International S.A. Стоимость сделки составила 50 млн белорусских рублей.

«МТБанк» закрыл сделку по приобретению контрольного пакета акций «Идея Банка»

«Завершение сделки по консолидации банковских активов является значимым событием для банковского сектора Беларуси», — подчеркивается в сообщении «МТБанка», передает БелаПАН.

2 апреля начнется процесс присоединения «Идея Банка» к «МТБанку».

«Планируется, что присоединение ЗАО "Идея Банк" к ЗАО "МТБанк" произойдёт до конца 2021 года. По окончании процесса интеграции объединённый банк будет работать под общим брендом "МТБанка"», — сообщает пресс-служба банка.

Там уточнили, что все продукты и услуги «Идея Банка» в переходном периоде останутся доступны его клиентам в полном объеме (сохранятся все условия, возможность пользоваться текущими счетами, депозитами, платежными карточками, мобильным и интернет-банками).

«Благодаря объединению опыта, экспертизы и продуктовой линейки двух банков мы сможем предложить рынку еще больше инновационных банковских продуктов и сервисов. И тем самым способствовать переходу отношений банка с клиентом на новый уровень», — прокомментировал сделку председатель правления «МТБанка» Дмитрий Шидлович.

Схожее мнение высказала и руководитель «Идея Банка».

«Объединение двух банков позволит открыть новую страницу в развитии банковского сектора. Уверены, что опыт и экспертиза такого сильного игрока рынка, как "МТБанк", откроют новые возможности для клиентов ЗАО "Идея Банк"», — заявила председатель правления «Идея Банка» Елена Папушева.

«МТБанк» основан 14 марта 1994 года, является универсальным коммерческим банком со 100%-ным национальным капиталом. Входит в список системно значимых кредитных организаций Беларуси. Занимает 10-е место в банковской системе по объему активов.

«Идея Банк» — коммерческий банк, работающий на белорусском рынке с 2004 года. До 1 апреля 2021 года входил в польский холдинг Getin Holding S.A. Банк развивает преимущественно розничное направление бизнеса, также оказывает финансовые услуги клиентам сегмента микро-, малого и среднего бизнеса.  Занимает 17-е место в банковской системе по объему активов.

 
 
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«МТБанк» приобрел 99,999% акций белорусского «Идея Банка», выкупив доли у польских акционеров — Getin Holding S.A. и Getin International S.A. Стоимость сделки составила 50 млн...
 
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