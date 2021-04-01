«МТБанк» закрыл сделку по приобретению контрольного пакета акций «Идея Банка»

«МТБанк» приобрел 99,999% акций белорусского «Идея Банка», выкупив доли у польских акционеров — Getin Holding S.A. и Getin International S.A. Стоимость сделки составила 50 млн белорусских рублей.





«Завершение сделки по консолидации банковских активов является значимым событием для банковского сектора Беларуси», — подчеркивается в сообщении «МТБанка», передает БелаПАН .

2 апреля начнется процесс присоединения «Идея Банка» к «МТБанку».

«Планируется, что присоединение ЗАО "Идея Банк" к ЗАО "МТБанк" произойдёт до конца 2021 года. По окончании процесса интеграции объединённый банк будет работать под общим брендом "МТБанка"», — сообщает пресс-служба банка.

Там уточнили, что все продукты и услуги «Идея Банка» в переходном периоде останутся доступны его клиентам в полном объеме (сохранятся все условия, возможность пользоваться текущими счетами, депозитами, платежными карточками, мобильным и интернет-банками).

«Благодаря объединению опыта, экспертизы и продуктовой линейки двух банков мы сможем предложить рынку еще больше инновационных банковских продуктов и сервисов. И тем самым способствовать переходу отношений банка с клиентом на новый уровень», — прокомментировал сделку председатель правления «МТБанка» Дмитрий Шидлович.

Схожее мнение высказала и руководитель «Идея Банка».

«Объединение двух банков позволит открыть новую страницу в развитии банковского сектора. Уверены, что опыт и экспертиза такого сильного игрока рынка, как "МТБанк", откроют новые возможности для клиентов ЗАО "Идея Банк"», — заявила председатель правления «Идея Банка» Елена Папушева.

«МТБанк» основан 14 марта 1994 года, является универсальным коммерческим банком со 100%-ным национальным капиталом. Входит в список системно значимых кредитных организаций Беларуси. Занимает 10-е место в банковской системе по объему активов.

«Идея Банк» — коммерческий банк, работающий на белорусском рынке с 2004 года. До 1 апреля 2021 года входил в польский холдинг Getin Holding S.A. Банк развивает преимущественно розничное направление бизнеса, также оказывает финансовые услуги клиентам сегмента микро-, малого и среднего бизнеса. Занимает 17-е место в банковской системе по объему активов.