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Сестер Миронцевых осудили на 2 и 2,5 года колонии

01.04.2021 14:49 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В суде Советского района Минска 1 апреля оглашен приговор сестрам Виктории и Анастасии Миронцевым, которых обвиняли в активном участии 10 и 14 июля 2020 года в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, насилии или угрозе применения насилия в отношении сотрудников МВД.

Сестер Миронцевых осудили на 2 и 2,5 года колонии

Как сообщает правозащитный сайт spring96.org, Виктория Миронцева также обвинялась по ч. 1 ст. 363 УК (сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющему общественный порядок).

Сестры были задержаны в октябре минувшего года. Поводом для задержания стало видео с протестов 10 августа, на котором были запечатлены девушки.

Потерпевшими по делу проходили пятеро силовиков.

На суде гособвинитель утверждал, что в результате противоправных действий сестер, а именно «хватаний, тасканий из стороны в сторону, захватов, сотрудникам ОМОН была причинена физическая боль», о чем потерпевшие рассказали во время их допросов.

Также 31 марта в суд был подан иск от предприятия «Минсктранс» на сумму причиненного ущерба в 21 831 рубль. Сестры с предъявленным иском не согласны, так как 10 августа не выходили на проезжую часть и не перекрывали движение общественному и другому транспорту.

Судья Александр Волк счел вину Анастасии и Виктории доказанной и осудил девушек соответственно на два и два с половиной года лишения свободы в условиях общего режима. Именно такое наказание просил для сестер прокурор.

 
Теги: Минск
 
 
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В суде Советского района Минска 1 апреля оглашен приговор сестрам Виктории и Анастасии Миронцевым, которых обвиняли в активном участии 10 и 14 июля 2020 года в...
 
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