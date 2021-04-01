Куда из новостройки исчезли перегородки и электрика? Отвечает УКС

Источник материала: Onliner

«Игра» в долевое строительство почти никогда не идет на равных: так уж составлены договоры, что платящий должен все и вовремя, а принимающий плату может менять многое и на свое усмотрение. В противостояние с застройщиком вступила группа инициативных дольщиков, более года назад купившая у УКСа Советского района обещания построить жилье на улице Восточной. Не дождавшись сдачи дома в обещанный срок, люди начали поднимать документы и выяснили, что с их новостройкой не все ладно: по проекту в многоэтажке должны быть устроены межкомнатные перегородки и разведена электрика. На деле же ничего этого нет, как и упоминания об этом элементе в заключенных договорах долевого строительства.

Возмущение дольщиков можно понять: заплатить три раза за одни перегородки — сомнительное удовольствие. Да и базовая разводка электрики не помешает. Чтобы разобраться, почему проектное решение и реальность разошлись в разные стороны (а это подтверждает «Главстройэкспертиза» и Департамент контроля и надзора за строительством), Onliner направил в УКС официальный запрос. И вот ответ от строителей пришел.







В первую очередь мы спрашивали, велось ли строительство десятиэтажки в соответствии с проектной документацией, разработанной «Белтехнадзором», получившей положительное заключение «Главстройэкспертизы» и имеющей номер №584-15/19 (от 31.10.2019). Застройщик в ответе делает акцент на задании на проектирование, которое было дано проектной организации, и договоре: в нем, родимом, ни перегородок, ни разводки электрики не прописано.

«Ни в одном из заключенных договоров устройство межкомнатных перегородок и разводка электрики не предусмотрены».

Вот как УКС описывает этапы развития событий: в соответствии с п.19 задания на проектирование проектной организации предписывалось «предусмотреть в квартирах свободную планировку с дальнейшей перепланировкой и переустройством квартиры проживающими». Задание было выполнено, и Комитет архитектуры и градостроительства согласовал документы, при этом «перегородки, разделяющие жилую и подсобную функциональные зоны, были показаны условно». Затем пакету документов настало время пройти испытания в «Главстройэкспертизе», но там идею не приняли и дали рекомендации «о включении в проектную документацию межкомнатных перегородок с целью подтверждения расчетных нагрузок при расчете несущих конструкций каркаса жилого дома. По проектно-сметной документации получено заключение государственной экспертизы (положительное) от 31.20.2019 №584-15/19».

«С целью дополнительного уведомления граждан, желающих принять участие в долевом строительстве, в шаблоне заявления акцентировано внимание на строительство квартир без межкомнатных перегородок и сроках строительства объекта».

Что касается сроков сдачи дома, то застройщик уведомляет: строительно-монтажные работы по объекту завершены, техинвентаризация выполнена. «В подтверждение соответствия требованиям проектной документации, требованиям безопасности и эксплуатационной надежности построенного жилого дома, застройщиком получены справки и заключения о выполнении технических условий, за исключением заключения инспекции Департамента контроля и надзора за строительством по городу Минску. Продолжается работа по вводу объекта в эксплуатацию».

А мы, в свою очередь, напомним, к каким выводам пришла «Главстройэкспертиза» и этот самый Департамент.







