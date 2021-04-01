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На ГМЗ №1, откуда массово уволились работники, меняют руководство: оно потеряло «контакт с трудовым коллективом»
Источник материала: Onliner
Конфликт между работниками и администрацией ГМЗ №1 даже в неразгоревшемся (никаких забастовок или призывов) виде стал громкой
Из всех источников известно вот что:
— история с подписанием коллективной материальной ответственности не новая. Было как минимум две попытки в прошлом году. Но число несогласных побеждало желание руководства. И только сейчас конфликт вылился в массовые увольнения;
— новый договор не подписали 94 человека (как минимум). 63 уволились;
— конфликт стал скорее политико-идеологическим, чем экономическим. Никто не сомневается, что завод продолжит работать, поток входящего молока не останавливается, а освободившиеся места были готовы занять коллеги или привезенные люди. Но со стороны это выглядело так: пока власть рассуждает о рисках частного бизнеса и благах государственного трудоустройства, большой процент крупного госпредприятия забирает трудовые книжки со словами «слава богу» и никто не думает их возвращать (ни людей, ни книжки);
— вчера, по нашей информации, на ГМЗ приехал председатель областного исполкома (ГМЗ №1 называется «городским», но юридически работает в Минской области) Александр Турчин;
— сегодня у ГМЗ №1 будет новый руководитель.
Кто сейчас (до 15:00) руководит ГМЗ №1
Дмитрий Главинский был назначен директором холдинга в апреле прошлого года. До этого он два с половиной года возглавлял другой холдинг — «Бабушкину крынку», а еще раньше — являлся первым замдиректора «Белрыбы».
Дмитрий Главинский (в центре). Фото: «Шлях Кастрычнiка»
Сергей Некрашевич, гендиректор «Миноблмясомолпрома»: «Мы не знали о действиях руководства, уволенным предложим вернуться»
(«Миноблмясомолпром» — управляющая компания холдинга «Мясомолпром», подчиняется Минскому облисполкому и координирует деятельность мясо-, молокоперерабатывающих организаций Минска и Минской области).
— Мы уже в курсе ситуации. Не буду вдаваться в подробности, что было осенью. Но сейчас руководство предприятия сделало все не афишируя, мы сами узнали обо всем совсем недавно. В связи с возникшей ситуацией было принято решение провести сегодня наблюдательный совет о смене руководителя и назначении исполняющего обязанности гендиректора.
Я вчера встретился с трудовым коллективом — присутствовали около 60 человек. Там были и возмущенные, и защищающиеся. В «Мясомолпром» тоже сегодня приходили люди.
На совете мы предлагаем отменить решение о введении коллективной ответственности и восстановить на работе тех уволенных, кто желает вернуться. Подготовлен список всех сотрудников — мы будем с каждым связываться.
— В чем была ошибка Главинского? Не то предлагал? Не вовремя? Не в правильной форме?
— Прежде всего в отсутствии общения с трудовым коллективом. Людям нужно объяснять, что происходит, ради чего меняется, выгоды и недостатки. Вчера на встрече они начали людям объяснять, и я увидел в глазах работников вопрос: «Почему вы так раньше с нами не говорили, ничего не объясняли?»
Мягко говоря, было неуважительное отношение к работникам. Все и вылилось в ту ситуацию, которая сложилась.
— От идеи всеобщей материальной ответственности новое руководство отказывается?
— Мы предлагаем для начала полностью отменить решение.
— То есть это не было вашим указанием?
— Нет. Наоборот, в первый раз это было отменено по нашей инициативе. Там есть много нюансов, начиная от состояния оборудования и измерительных приборов. Нельзя пока вводить в таких условиях коллективную материальную ответственность.
Мечтали производить сырки «с девочкой»? Какие еще вакансии открылись на ГМЗ №1
На
— Люди ушли, да. Вакансий много, приходите. Но пустые рабочие места были и до увольнений, — рассказали на ГМЗ. — Можете оператором, изготовителем творога — но это тяжелый участок. Можно оператором на масло, фасовать. Надо вам посмотреть производство и потом уже выбрать. Зарплаты нормальные, от 800 рублей. Если масло фасовать — два [дня] через два. Изготовителем творога день через два. В любое время приезжайте.
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На ГМЗ №1, откуда массово уволились работники, меняют руководство: оно потеряло «контакт с трудовым коллективом»
Конфликт между работниками и администрацией ГМЗ №1 даже в неразгоревшемся (никаких забастовок или призывов) виде стал громкой темой. По нашей информации,...
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