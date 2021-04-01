Прокуратура заявила, что вмешалась в ситуацию с задержкой зарплаты на «Минскметрострое». А как дела у вас на работе?

Источник материала: Onliner

Работники «Минскметростроя» должны были получить зарплату за февраль не позже 25 марта. Но ни 25-го, ни в последующие дни зарплату им не выплатили. Общая задержка составила три дня. Минская транспортная прокуратура сегодня заявила: зарплату выплатили после того, как они вмешались.

О том, что работникам «Минскметростроя» задерживали зарплату, Onliner сообщали четыре работника строительно-монтажных управлений предприятия.

— Обещали выплатить 25-го, потом говорили, что зарплата будет завтра, потом снова обещания, до 31 марта никто ничего не платил, — рассказали они Onliner.

Руководство предприятия признается: проблемы с задержкой зарплаты были по независящим причинам. «Минскметрострой» специализируется только на строительстве метро в столице. 95% от прибыли, как правило, это бюджетные и кредитные деньги. По словам заместителя генерального директора Анны Алексейчик, проблема невыплаты зарплаты была из-за того, что с предприятием вовремя не рассчитались. А этот момент, в свою очередь, возник из-за того, что получилась задержка с подписанием госпрограммы «Транспортный комплекс» на 2021—2025 годы, а также плана по финансированию Банком развития на этот год.

— Договор на строительство подразумевает два источника финансирования: бюджет и кредит. Бюджет на сегодняшний момент был исчерпан, и уже ждали поступлений от кредита. Мы вообще идем генподрядчиком, есть заказчик, — объяснила Onliner Анна Алексейчик. — Вопрос был как раз по подписанию этих программ по финансированию. Факт перечисления средств может состояться после того, как будет дата подписания этой программы.

По итогу дата подписания сместилась на более поздний срок. Постановление Совета министров о выделении предприятию 40 миллионов рублей подписали 29 марта, а официально опубликовано оно было 31 марта.

— Во вторник они нам перечислили задолженность, она уже была просроченная. А вчера мы выплатили заработную плату в полном объеме, то есть полностью погасили образовавшуюся задолженность, — отметила заместитель директора. — Увольнений людей из-за задержки не было. Были возмущения. Понятно, что у всех разная экономическая ситуация, для кого-то критична эта задержка, для кого-то нет. Конечно, и кто-то из людей обращался. Пытались всем объяснять. Если пошли какие-то обращения в СМИ, возможно, на местах (у нас 9 структурных подразделений) недостаточно подробно была предоставлена информация. Всем, кто к нам обращался, мы пытались подробно объяснять ситуацию.

Прокуратура: вынесено предписание гендиректору — в этот же день были выплачены деньги всем работникам предприятия

Между тем Минская транспортная прокуратура заявила, что провела проверку того, как предприятие исполняет законодательство о труде.

— Поводом для проверки стала опубликованная 30 марта 2021 года в сети интернет информация о задержке выплаты заработной платы на предприятии, — сообщили в прокуратуре. — Из статьи следовало, что работники «Минскметростроя» должны были получить деньги еще 25 марта. Одновременно автор материала сообщал, что к настоящему времени задолженность по зарплате начали погашать. В ходе надзорной деятельности прокуратура установила, что на предприятии действительно допущено нарушение законодательства о труде. Так, коллективным договором «Минскметрострой» определено, что заработная плата выплачивается работникам контрактной формы найма один раз — 25-го числа месяца, следующего за отработанным.

По состоянию на 30 марта 2021 года в УП деньги работникам за февраль 2021 года не выплатили. Для устранения выявленного нарушения Минская транспортная прокуратура вынесла предписание генеральному директору «Минскметростроя» — в этот же день требования прокурора были выполнены и выплачены деньги всем работникам предприятия.

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