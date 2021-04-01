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Пьяный минчанин повредил четыре припаркованных автомобиля. Зачем — он не сказал (видео)

01.04.2021 14:51 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сотрудники отдела уголовного розыска Фрунзенского РУВД г. Минска задержали мужчину, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, повредил четыре припаркованные иномарки. Инцидент произошел в минувшую пятницу, 26 марта.

На линию «102» обратилась минчанка и сообщила, что неизвестный мужчина повредил ее автомобиль марки Renault Logan, припаркованный вдоль проезжей части вблизи дома по улице Горецкого. Несколькими минутами позже в милицию поступил еще один звонок, но уже от водителя такси, который сообщил, что  неизвестный беспричинно наносит удары ногами по припаркованным автомобилям.

На сообщения незамедлительно выбыли сотрудники милиции, которые задержали дебошира и доставили в районное управление для разбирательств.

— Как оказалось, несколькими часами ранее 20-летний минчанин распивал со своими товарищами алкогольные напитки, а возвращаясь домой, из хулиганских побуждений повредил четыре автомобиля, — рассказали в ГУВД Мингорисполкома. — Установлено, что в момент совершения противоправных деяний правонарушитель находился в состоянии алкогольного опьянения, а концентрация паров выдыхаемого этилового спирта составила 1,7 промилле.

Таким образом, мужчина повредил водительские двери и боковые зеркала заднего вида в двух Renault Logan, а также в Opel Astra и Volkswagen Golf.

— Пояснить мотив своих поступков правоохранителям задержанный не смог. Теперь ему предстоит возместить ущерб на сумму более 1500 рублей, — добавили в милиции. — Мужчина ранее привлекался к административной ответственности за участие в несанкционированных массовых мероприятиях.

Материалы проверки переданы во Фрунзенский (г. Минска) РОСК Республики Беларусь, где действиям правонарушителя дана правовая оценка.

 
Теги: Минск
 
 
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Сотрудники отдела уголовного розыска Фрунзенского РУВД г. Минска задержали мужчину, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, повредил четыре...
 
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