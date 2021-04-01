Каждый третий белорус хранит свою заначку в валюте под подушкой и ощущает инфляцию в 12,9%

Источник материала: Onliner

Ожидаемый и ощущаемый уровень инфляции (то есть какой рост цен люди предполагают в ближайший год и какой ощутили за последний) Нацбанк измеряет на основании специального опросника. Вопросы, к примеру, такие: «Как вы думаете, что будет с ценами в ближайший год?», «Подходящее ли сейчас время для крупных покупок?», «В чем лучше хранить сбережения?» Своим мнением о ценах и накоплениях поделились чуть больше 2 тысяч человек.

Последний раз Нацбанк спрашивал у людей, какую инфляцию они ожидают в ближайший год, в ноябре 2020-го. Тогда ожидаемый уровень составил 11,3%, а к марту 2021-го увеличился до 12,9%. И хотя в феврале официальная инфляция составила 8,7%, люди ощутили рост цен почти на 13%.

Чуть больше 40% опрошенных пожаловались, что товары подорожали «очень сильно», столько же признались, что в последнее время ничего дорогостоящего вообще не покупали. Каждый пятый белорус своей последней дорогостоящей покупкой назвал бытовую технику, 17% сильно потратились на покупку, ремонт дома или дачи, а 16% — на лечение (свое или родственников). 76% считают, что сейчас плохое время для крупных покупок в кредит (логично, учитывая, что предложений от банков немного, а ставки взлетели до небес).

А вы в чем храните деньги?

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Спрашивали у людей не только насчет трат, но и насчет сбережений. Судя по всему, 60% опрошенных назвали это время неподходящим для того, чтобы вообще копить деньги, хотя 40% считают ровно наоборот. Свои накопления абсолютное большинство хранит в валюте (в этом признались почти 85% опрошенных). Почти каждый третий (31,6%) предпочитает хранить наличные деньги под подушкой, а в банке — всего 12%. Хотя за последние полгода около 3% людей отнесли-таки свои кровные из дома на депозит. При этом 27% считают наилучшей формой сбережений недвижимость.

К слову, цифра ожидаемой инфляции в очередной раз вышла намного больше реальной. Почему так происходит?

— Ожидаемая инфляция всегда и во всех странах выше реальной, объяснение простое: так работает человеческий мозг. Мы с большей долей вероятности обратим внимание на подорожание продукта, который очень любим и часто покупаем, в два раза и не заметим, что другие продукты подешевели на 5% или подорожали на 1%, — объясняет Лев Львовский*. — Тут важнее разрыв между реальной и ожидаемой (ощущаемой) инфляцией. У нас этот разрыв большой. Ключевая причина — недоверие власти и ее финансовым институтам. Последние годы наш Нацбанк добился низкой и стабильной инфляции, но в 2020 году все это, похоже, закончилось. Инфляция растет, а за ней и ожидаемая.

Зачем вообще Нацбанку нужно выяснять ощущения людей по поводу цен?

— Ожидаемая инфляция может повышать уровень реальной. Если люди верят, что инфляция в этом году превысит 20%, то цены заранее начнут повышать на 20%, работники — требовать повышения зарплат, а люди — запасаться валютой. В итоге выходит «самосбывающееся пророчество». Поэтому с инфляцией так тяжело бороться. Единственный способ — стабильная инфляция многие годы, и как следствие — доверие Нацбанку, — подытожил эксперт.

* Лев Львовский — доктор экономических наук, старший научный сотрудник Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра Beroc.