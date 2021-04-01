ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Немецкие социологи опросили белорусов: 65% считают выборы сфальсифицированными

01.04.2021 15:01 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Исследовательский институт ZoiS опубликовал итоги исследования на основе проведенного в декабре опроса.

Согласно информации, 65% опрошенных считают выборы сфальсифицированными.

При этом 53% опрошенных голосовали за Тихановскую и только 18% за Лукашенко.

Между тем 41% опрошенных считают КЗ-флаг приемлемым, а 36% предпочли в качестве государственного БЧБ.

В протестах участвовали 14% порошенных. Это примерно 700 тысяч человек из пяти миллионов белорусов, входящих в охваченную исследованием возрастную группу.

Около половины участников опроса рассматривают возможность покинуть город проживания, cреди них 34% предпочли бы уехать в одну из стран ЕС.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Исследовательский институт ZoiS опубликовал итоги исследования на основе проведенного в декабре опроса.
 
Новости дня
Новости разные
 
Сестер Миронцевых осудили на 2 и 2,5 года колонии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

31.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by