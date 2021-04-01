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Немецкие социологи опросили белорусов: 65% считают выборы сфальсифицированными
Источник материала: АФН
Исследовательский институт ZoiS
Согласно информации, 65% опрошенных считают выборы сфальсифицированными.
При этом 53% опрошенных голосовали за Тихановскую и только 18% за Лукашенко.
Между тем 41% опрошенных считают КЗ-флаг приемлемым, а 36% предпочли в качестве государственного БЧБ.
В протестах участвовали 14% порошенных. Это примерно 700 тысяч человек из пяти миллионов белорусов, входящих в охваченную исследованием возрастную группу.
Около половины участников опроса рассматривают возможность покинуть город проживания, cреди них 34% предпочли бы уехать в одну из стран ЕС.
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Исследовательский институт ZoiS опубликовал итоги исследования на основе проведенного в декабре опроса.
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