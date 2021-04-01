"Справедливость" по-беларуски: для жестоко избитой на Окрестина девушки-сироты прокурор просит "домашнюю химию" вместо реального срока

TUT.BY Осенью ее задержали и обвинили в активном участии в массовых беспорядках ночью 10 августа в районе универсама «Рига». Однако прокурор изменил обвинение, теперь Александру обвиняют в активном участии в действиях, которые грубо нарушают общественный порядок. Гособвинитель запросил для девушки 3 года «домашней химии», перелает





Александра Потрясаева родилась в Вилейском районе, в 6 лет она стала круглой сиротой, воспитывалась в интернате и приемных семьях. Училась в колледже в родилась в Вилейском районе, в 6 лет она стала круглой сиротой, воспитывалась в интернате и приемных семьях. Училась в колледже в Минске , но, как указано в материалах дела, была отчислена. Работала рекламным агентом, коллеги и руководство характеризуют ее положительно.





Изначально в суде была озвучена версия следствия, что Александра в ночь с 10 на 11 августа и в последующие дни приняла активное участие в массовых беспорядках, обвинение предъявлено по ч. 2 ст. 293 УК (от 3 до 8 лет лишения свободы), пишет правозащитный сайт spring96.org.





11 августа девушка была задержана и доставлена в изолятор на Окрестина, где пробыла трое суток. Там, по словам Александры, она пережила пытки: избиения, унижения, оскорбления, угрозы изнасиловать. Девушка рассказывала журналистам «Радио Свобода», что на Окрестина ее заставляли раздеваться, вставать на растяжку и при этом без остановки били, причем избиением занималась женщина.









Правозащитники сообщали, что после Окрестина у Александры были сильно травмированы связки (впоследствии был наложен гипс). Подруга убедила девушку обратиться к врачу и попытаться подать заявление в Следственный комитет, однако о возбуждении уголовного дела ничего не известно.





По уголовному делу девушку задержали в октябре 2020 года, с того времени она находится в СИЗО, в суд ее доставляют в наручниках и под конвоем. Александра Потрясаева свою вину не признает, суду пояснила, что информацию о происходящем после выборов узнавала в телеграм-каналах.





10 августа прочитала, что людям нужна медицинская помощь, после работы отправилась в район универсама «Рига», чтобы помочь потерпевшим, в сумочке были базовые медикаменты. На месте увидела примерно 50 человек, которые возводили баррикады, но не видела поджогов, погромов и чтобы люди бросали камни или палки.





Александра настаивает, что не выкрикивала лозунгов. По ее словам, оказывала медицинскую помощь людям возле лестницы: обрабатывала раны, давала обезболивающие. Утверждает, что сотрудников милиции не видела и не слышала, чтобы они требовали разойтись, все время находилась на месте оказания помощи.





Гособвинитель, а позже и судья обратили внимание, что в руках у обвиняемой была металлическая палка и белый мешок, это зафиксировано на видео. Александра говорит, что подняла палку и выбросила в кучу с мусором, никаких действий ни с мешком, ни с палкой не осуществляла.





В суде изучили видео, на нем видно, как Потрясаева несет белый мешок мимо мусорных баков и оставляет его в куче, после общается с мужчиной, в руке у которого, предположительно, бутылка. Обвиняемая заявила, что видео нарезано и смонтировано из разных фрагментов.





В материалах дела имеется заключение судебно-психологической экспертизы, где указано, что Потрясаева страдает расстройством личности, могла не в полной мере принимать решения и отдавать отчет своим действиям.





В ходе судебного процесса гособвинитель отказался от обвинения по ст. 293 УК, теперь он просит признать виновной Александру по ч. 1 ст. 342 УК (Активное участие в действиях, которые грубо нарушают общественный порядок) и приговорить к 3 годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа, а меру пресечения изменить на подписку о невыезде и надлежащем поведении.



