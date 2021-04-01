Велозаезд по Минску отменён - чиновники требуют полный список участников

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Под самый конец рабочего дня чиновники уточнили, что Минское велосипедное общество (МВО) должно составить список всех участников велопробега: фамилия, имя и отчество, дата рождения и номер телефона. Это аргументировали соблюдением существующего законодательства и обеспечением общественного правопорядка.





Также с МВО связались представители милиции. Они предупредили, что собираются присутствовать на старте и финише заезда — а возможно, и непосредственно во время него.





МВО опросило велосипедистов в социальных сетях: готовы ли они к участию в заезде на таких условиях. Выяснилось, что набирается меньше сотни желающих делиться своими данными с исполкомом и кататься в сопровождении милиции.





Велопрогулку пришлось отменить, хотя в обществе убеждены, что сделали всё возможное, чтобы она состоялась.





— Мы понимаем, что прогулка не могла пройти с использованием политической символики: мы планировали объяснить это участникам как в постах в соцсетях, так и непосредственно перед стартом заезда. Волонтёры должны были следить как за отсутствием политической символики, так и за соблюдением социальной дистанции и наличием масок.





Но мы как организаторы мероприятия против сбора сведений об участниках. Онлайн-регистрация для участия в акции была сделана максимально простой и не требовала указания сведений. Раньше нас никогда не просили собирать данные участников.





Несмотря на отмену заезда, 1 апреля — первый день акции "30 дней на велосипеде". Она будет продолжаться весь месяц. В это время Минское велосипедное общество собирается устраивать индивидуальные активности для велосипедистов: квесты и конкурсы.





Суть акции в том, чтобы ежедневно пользоваться средством персональной мобильности: велосипедом, роликами, самокатом, моноколесом, беговелом. Ещё желательно публиковать фото об этом в соцсетях.





Акцию "30 дней на велосипеде" впервые провели десять лет назад в США. Она проводится, чтобы напомнить, что ездить на велосипеде можно в любую погоду, а также что велосипед — не только удобный вариант для отдыха, но и полноценный транспорт для поездок по городу.