Погода в СНГ: в Беларуси начали собирать березовый сок, в Казахстане снегопад заблокировал трассы

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Столицу России заливает дождь, а вечером повалит снег. Первоапрельская фраза «У вас вся спина белая» для москвичей окажется вовсе не шуткой. Какие еще сюрпризы приготовила погода жителям стран Содружества, рассказали корреспонденты «МИР 24».

Кыргызстан

Погода решила пошутить. Первое апреля жители Бишкека встречают со снегом и заморозками. В столице Кыргызстана минус пять. Но такое календарное несоответствие продлится недолго.

Апрель, обещают синоптики, будет теплым, но дождливым. Специалисты Минсельхоза рекомендуют аграриям максимально использовать солнечные дни для посева пшеницы, чтобы в дальнейшем не было дефицита муки.

Казахстан

Первое апреля в Казахстане проходит под аккомпанемент оттепели, дождя и снега. В Алматы плюс три и пасмурно. К вечеру в городе пойдет мокрый снег.

К насмешке погоды коммунальные службы подготовились заранее. На трассах дежурят техника с противогололедной смесью и снегоуборочные машины.

Пока юг в ожидании непогоды, на севере уже устраняют ее последствия. Трассы областного значения запечатало снегом. В некоторые районы не попасть. Сейчас там работает роторная техника.

Армения

В Армении весну уже не остановить. В первый день апреля в Ереване до +15. В ближайшие дни температура продолжит расти.

Теплее всего сегодня на юге в Сюнике – до 20 градусов. А в Шираке – это север республики – плюс 11. Такое «погодное меню» точно порадует жителей, ведь люди устали от верхней одежды и теплой обуви.

Беларусь

Сегодня в Беларуси до +19. В Витебской и Гродненской областях – дожди. Из-за переменчивой погоды в этом году сезон сбора березового сока начался позже обычного.

Активно заготавливают напиток пока только на юге страны. В Брестской области собрали больше 300 тонн. В основном, продукт везут на перерабатывающие предприятия. Купить березовый сок можно в лесничествах или заготовить самому. Но важно помнить, что не все деревья для этого пригодны. Найти подходящее помогут специалисты лесных хозяйств.