В Сухарево пьяный парень разбил четыре автомобиля

Источник материала: Tut.by

Нетрезвый минчанин повредил четыре иномарки в Сухарево, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Инцидент произошел 26 марта. В милицию позвонила женщина и сообщила, что неизвестный мужчина повредил ее Renault Logan, припаркованный на улице Горецкого. Позже поступил еще один звонок: водитель такси рассказал, что неизвестный беспричинно наносит удары ногами по автомобилям.

Прибывшие на место сотрудники милиции задержали 20-летнего парня. Выяснилось, что он распивал со своими товарищами алкогольные напитки, а, возвращаясь домой, повредил два Renault, Opel и Volkswagen. В момент совершения противоправных деяний он был пьян — 1,7 промилле алкоголя.

Следователи возбудили в отношении парня уголовное дело. Причиненный ущерб оценили в более чем 1500 рублей.

Если вы хотите поделиться с нами фото, видео и информацией о происходящем на дорогах или ДТП — пишите нам в телеграм , вайбер или отметьте в сторис инстаграм-аккаунт @tutbylive .