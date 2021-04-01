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В Сухарево пьяный парень разбил четыре автомобиля
Источник материала: Tut.by
Нетрезвый минчанин повредил четыре иномарки в Сухарево,
Инцидент произошел 26 марта. В милицию позвонила женщина и сообщила, что неизвестный мужчина повредил ее Renault Logan, припаркованный на улице Горецкого. Позже поступил еще один звонок: водитель такси рассказал, что неизвестный беспричинно наносит удары ногами по автомобилям.
Прибывшие на место сотрудники милиции задержали 20-летнего парня. Выяснилось, что он распивал со своими товарищами алкогольные напитки, а, возвращаясь домой, повредил два Renault, Opel и Volkswagen. В момент совершения противоправных деяний он был пьян — 1,7 промилле алкоголя.
Следователи возбудили в отношении парня уголовное дело. Причиненный ущерб оценили в более чем 1500 рублей.
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Следователи возбудили в отношении парня уголовное дело. Причиненный ущерб оценили в более чем 1500 рублей.
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