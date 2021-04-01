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Еще одна европейская страна отказалась от советских вертолетов Ми-8

01.04.2021 15:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Венгерские ВВС окончательно отказались от российского военного вертолета Ми-8T. Несколько дней назад такая машина совершила последний полет с авиабазы Сольнок. Об этом пишет «Российская газета».


Иллюстративное фото: wikipedia.org

Известно, что Ми-8T заменяют на легкие многоцелевые вертолеты H145M немецкого производства. Всего таких машин ВВС Венгрии получат 20 на общую сумму 318 миллионов евро.

В венгерской армии было в общей сложности 65 Ми-8Т, поставки советских вертолетов происходили с 1969 по 1975 год. Впоследствии две машины подарила Венгрии Финляндия (в 2011 году), а в 2014 три отремонтированных вертолета купили у России. Именно к этой партии принадлежал Ми-8Т, совершивший последний полет с авиабазы Сольнок.

Помимо Ми-8Т, в Венгрии имеются и пять вертолетов Ми-17, их снимут с вооружения к 2025 году и заменят на французские двухмоторные Airbus Helicopters H225M.

До Венгрии от вертолетов Ми-8 отказались такие европейские страны, как Финляндия, Румыния, Черногория и Эстония.

 
 
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