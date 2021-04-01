Турецкому футболисту сообщили о вызове в национальную сборную. Посмотрите на его реакцию

Источник материала: Tut.by

Демонстрация искреннего счастья попала на видео, главным героем которого стал защитник турецкого клуба «Гёзтепе» Алпаслан Озтюрк. 27-летнему спортсмену по телефону сообщают о приглашении в национальную сборную. После этого Алпаслан не может сдержать эмоций: он прыгает, кричит, бьет рукой по стойке пункта охраны. Все это происходит на глазах у изумленного охранника, который, впрочем, в конце записи уже обнимается с футболистом.

Футбольный клуб «Гёзтепе» закончил прошлый сезон на 10-й строчке высшей лиги Турции. Алпаслан Озтюрк отметился семью голами. Между тем, сборная Турции занимает первое место в своей группе в квалификации ЧМ 2022 года, имея семь очков после трех игр.