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Турецкому футболисту сообщили о вызове в национальную сборную. Посмотрите на его реакцию

01.04.2021 15:07 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Демонстрация искреннего счастья попала на видео, главным героем которого стал защитник турецкого клуба «Гёзтепе» Алпаслан Озтюрк. 27-летнему спортсмену по телефону сообщают о приглашении в национальную сборную. После этого Алпаслан не может сдержать эмоций: он прыгает, кричит, бьет рукой по стойке пункта охраны. Все это происходит на глазах у изумленного охранника, который, впрочем, в конце записи уже обнимается с футболистом.

Футбольный клуб «Гёзтепе» закончил прошлый сезон на 10-й строчке высшей лиги Турции. Алпаслан Озтюрк отметился семью голами. Между тем, сборная Турции занимает первое место в своей группе в квалификации ЧМ 2022 года, имея семь очков после трех игр.

 
 
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Это видео в официальном twitter-акаунте клуба «Гёзтепе» набрало более 1,7 млн просмотров
 
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