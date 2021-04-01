Как бренды и айтишники шутят на 1 апреля

Источник материала: Tut.by

Если вы забыли, то сегодня 1 апреля, День смеха. Обычно в этот день бренды и различные платформы публикуют шуточные новости. Но, например, в 2020-м из-за пандемии традиция прервалась. В 2021-м мир все же стал чуть веселее (хотя, например, Google отказался от шуток), так что собрали несколько примеров (список может пополняться в течение дня)

Семена от OneSoil

OneSoil — это компания, которая разрабатывает приложения и онлайн−платформу для точного земледелия (прочитать про нее подробнее можно здесь ). В этом году один из ее основателей Вячеслав Мазай опубликовал у себя в Twitter пост с «семенами от OneSoil», добавив на фото изображения членов команды стартапа.

Вот как это выглядело.

Противорадиационные носки

На сайте проекта «Белатом» появилась новость, что «в Беларуси начали производить противорадиационные носки» — специально для туристов Чернобыльской зоны «с целью уменьшить воздействие ионизирующего излучения».



Те самые «противорадиационные носки». Фото: «Белатом».

«Появление противорадиационных носков — это итог многолетней работы учёных Института ядерных исследований „Сосны“ Академии наук Беларуси, — говорится на сайте. — Испытания показали, что противорадиационные носки полностью задерживают альфа-излучение и бета-излучение, а также частично уменьшают воздействие гамма-излучения. (…) Противорадиационные носки выпускаются разных размеров и расцветок, как мужские, так и женские. От остальных носков противорадиационные носки отличает имеющийся на них знак радиационной опасности».

Лимит на копирование кода

Ресурс для программистов Stack Overflow стал предупреждать о лимите копирования кода с сайта до «двух раз на пользователя».

«Единственный способ обойти это — купить коммутатор физической копии у SO. Будьте готовы к сбою всей Сети», — говорится в твите ниже.

Stack Overflow just started limiting copying code from the site to 2x per user. The only way to get around it is to buy a physical copy switch from SO. Get ready for the entire web to crash. pic.twitter.com/grSUsUg2o0 — Paul Kaster (@ptkaster) April 1, 2021

Взрослые мультфильмы с детской озвучкой

Как пишет TJournal, канал Adult Swim объявил о шуточном перезапуске в виде Adult Swim Junior. Те же самые «взрослые» мультфильмы, которыми известен канал, переозвучили детскими голосами.

На YouTube запустили стрим с целыми сериями в таком формате, например с «кровавым» эпизодом из «Рика и Морти» с детской озвучкой.

На 4chan можно сообщить, если на имиджборд зайдет канадец



Источник: TJournal

Англоязычный анонимный имиджборд 4chan запустил «акцию»: если пользователь заподозрит, что на сайт зашел канадец, то он может об этом сообщить «кому положено». На сайте появилась специальная кнопка «репорта», но тут важно не ошибиться.

Мемы из 2012 года

Одно из крупнейших мем-сообществ Reddit Dankmemes сегодня постит только мемы из 2012 года.



Источник: Dankmemes / Reddit

Туалетная бумага от Duolingo

Сервис по изучению иностранных языков Duolingo анонсировал специальную туалетную бумагу.



Источник: duolingo.com/roll

«Представляем вам туалетную бумагу, которая научит вас фразам из других языков. Без рекламы. Без перерывов. Вы никогда больше не забудете про урок, потому что природа — лучшее push-уведомление», — говорится в описании.

Квест с пасхалками от «ВКонтакте»

«ВКонтакте» запустил 1 апреля квест с пасхалками. «Щенок Акио задумал игру — он спрятался во „ВКонтакте“ и очень хочет, чтобы вы его нашли, — говорится в описании. — Взамен обещает подарить стили, скидки на стикеры и кое-что ещё. С чего начать? Просто нажмите на подсвеченное первоапрельское словечко в ленте и начинайте поиски!»

Пасхалки будут доступны ровно один день — 1 апреля до 23.59 по московскому времени.