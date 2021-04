Как бренды и айтишники шутят на 1 апреля

Источник материала: Tut.by

Если вы забыли, то сегодня 1 апреля, День смеха. Обычно в этот день бренды и различные платформы публикуют шуточные новости. Но, например, в 2020-м из-за пандемии традиция прервалась. В 2021-м мир все же стал чуть веселее (хотя, например, Google отказался от шуток), так что собрали несколько примеров (список может пополняться в течение дня)

OneSoil — это компания, которая разрабатывает приложения и онлайн−платформу для точного земледелия (прочитать про нее подробнее можно здесь ). В этом году один из ее основателей Вячеслав Мазай опубликовал у себя в Twitter пост с «семенами от OneSoil», добавив на фото изображения членов команды стартапа.

Вот как это выглядело.

На сайте проекта «Белатом» появилась новость, что «в Беларуси начали производить противорадиационные носки» — специально для туристов Чернобыльской зоны «с целью уменьшить воздействие ионизирующего излучения».

«Появление противорадиационных носков — это итог многолетней работы учёных Института ядерных исследований „Сосны“ Академии наук Беларуси, — говорится на сайте. — Испытания показали, что противорадиационные носки полностью задерживают альфа-излучение и бета-излучение, а также частично уменьшают воздействие гамма-излучения. (…) Противорадиационные носки выпускаются разных размеров и расцветок, как мужские, так и женские. От остальных носков противорадиационные носки отличает имеющийся на них знак радиационной опасности».

Ресурс для программистов Stack Overflow стал предупреждать о лимите копирования кода с сайта до «двух раз на пользователя».

«Единственный способ обойти это — купить коммутатор физической копии у SO. Будьте готовы к сбою всей Сети», — говорится в твите ниже.