|
Как бренды и айтишники шутят на 1 апреля
Источник материала: Tut.by
Если вы забыли, то сегодня 1 апреля, День смеха. Обычно в этот день бренды и различные платформы публикуют шуточные новости. Но, например, в 2020-м из-за пандемии традиция прервалась. В 2021-м мир все же стал чуть веселее (хотя, например, Google
Семена от OneSoil
OneSoil — это компания, которая разрабатывает приложения и онлайн−платформу для точного земледелия (прочитать про нее подробнее можно
Вот как это выглядело.
Противорадиационные носки
На сайте проекта «Белатом»
«Появление противорадиационных носков — это итог многолетней работы учёных Института ядерных исследований „Сосны“ Академии наук Беларуси, — говорится на сайте. — Испытания показали, что противорадиационные носки полностью задерживают альфа-излучение и бета-излучение, а также частично уменьшают воздействие гамма-излучения. (…) Противорадиационные носки выпускаются разных размеров и расцветок, как мужские, так и женские. От остальных носков противорадиационные носки отличает имеющийся на них знак радиационной опасности».
Лимит на копирование кода
Ресурс для программистов Stack Overflow стал предупреждать о лимите копирования кода с сайта до «двух раз на пользователя».
«Единственный способ обойти это — купить коммутатор физической копии у SO. Будьте готовы к сбою всей Сети», — говорится в твите ниже.
Взрослые мультфильмы с детской озвучкой
Как
На YouTube запустили стрим с целыми сериями в таком формате, например с «кровавым» эпизодом из «Рика и Морти» с детской озвучкой.
На 4chan можно сообщить, если на имиджборд зайдет канадец
Англоязычный анонимный имиджборд 4chan запустил «акцию»: если пользователь заподозрит, что на сайт зашел канадец, то он может об этом сообщить «кому положено». На сайте появилась специальная кнопка «репорта», но тут важно не ошибиться.
Мемы из 2012 года
Одно из крупнейших мем-сообществ Reddit
Туалетная бумага от Duolingo
Сервис по изучению иностранных языков Duolingo
«Представляем вам туалетную бумагу, которая научит вас фразам из других языков. Без рекламы. Без перерывов. Вы никогда больше не забудете про урок, потому что природа — лучшее push-уведомление», — говорится в описании.
Квест с пасхалками от «ВКонтакте»
«ВКонтакте»
Пасхалки будут доступны ровно один день — 1 апреля до 23.59 по московскому времени.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Собрали несколько примеров из Сети.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)