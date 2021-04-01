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Птицу года определелили в России
01.04.2021 15:09 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 апр - Sputnik. Кобчик стал птицей года России, об этом рассказала председатель бюро Центрального совета Союза охраны птиц России (СОПР) Полина Полежанкина.
Кобчик имеет длину тело 25-30 сантиметров, а его вес не превышает 200 граммов. Тем не менее, несмотря на то, что он меньше голубя, сокол – хищная птица. Правда, охотиться на крупную дичь он не может.
По словам председателя СОПР, в России количество этих птиц уменьшилась, а в 2020 году кобчик даже попал в Красную Книгу.
Птица года в Беларуси
В Беларуси
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В финал опроса вышли четыре птицы: козодой обыкновенный, длиннохвостая синица, тростниковая овсянка и обыкновенная горлица. Победил козодой.
Слово "козодой" имеет интересное происхождение. Согласно одной из легенд, однажды эта невзрачная птичка тайком от жителей деревни повадилась доить их скот – в том числе коз. И люди придумали ей такое оригинальное имя.
На самом деле птица действительно любит находиться вблизи мест выпаса скота, потому что там всегда много насекомых.
В дикой природе увидеть козодоя затруднительно: цвет оперения птицы сливается с корой деревьев, листьев, травы. Птица активна только во тьме. В воздухе ведет себя как стриж или сокол: летает быстро и бесшумно, выполняя резкие повороты либо зависая. Гнезд не строит: кладку самка делает прямо на лесную подстилку, в основном в сосновом бору.
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Число этих птиц в России стремительно уменьшается, а в 2020-м году этот вид пернатых даже попал в Красную Книгу.
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