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Принцесса Диана получит особый подарок от британцев в день своего 60-летия

01.04.2021 15:09 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Принцесса Диана удостоилась особого знака почета: в честь 60-летия покойной свекрови Меган Маркл и Кейт Миддлтон в Лондоне установят мемориальную доску.

© AFP 2020 / VALERIE MACON
Копия любовницы Чарльза: Стюарт в образе принцессы Дианы возмутила фанатов

Прошло 24 года с момента трагической гибели "народной принцессы". Всю свою жизнь Диана посвятила благотворительности: именно она прошлась по минному полю Анголы и выслушивала ВИЧ-инфицированных тогда, когда другие боялись даже подходить к ним. Все это не осталось незамеченным, о чем говорит опрос, проведенный в Британии.

Издание English Heritage опубликовало список женщин, которые удостоятся особенной премии – Голубой доски в 2021 году: явным фаворитом лондонцев стала принцесса Диана.

Местоположение мемориального знака "народной принцессы" пока не раскрыто, но, по информации издания, доску разместят на здании, напрямую связанном с жизнью леди Ди до свадьбы с принцем Чарльзом. Судя по всему, речь идет о квартире в западной части Лондона, которую Диана снимала вместе с подругами до помолвки.

Напомним, что в 2019 году принц Гарри повторил легендарный поступок матери и прошелся по минному полю в Африке.

 
 
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Жители Лондона решили навсегда увековечить благотворительную деятельность трагически погибшей матери принцев Гарри и Уильяма.
 
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