Апрель на бирже начался с роста евро и доллара

Первые в апреле торги на Белорусской валютно-фондовой бирже завершились укреплением американской и европейской валют.





Три основные иностранные валюты свои сегодняшние серии завершили на следующих позициях:

евро — 3,0863 белорусского рубля (+0,0074 пункта);

доллар — 2,6298 белорусского рубля (+0,0067 пункта);

российский рубль — 3,4682 белорусского рубля (-0,0012 пункта).

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