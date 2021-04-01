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Апрель на бирже начался с роста евро и доллара
Источник материала: Навiны
Первые в апреле торги на Белорусской валютно-фондовой бирже завершились укреплением американской и европейской валют.
Три основные иностранные валюты свои сегодняшние серии завершили на следующих позициях:
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Первые в апреле торги на Белорусской валютно-фондовой бирже завершились укреплением американской и европейской валют.
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