Оппозиция пообещала льготы и пенсии семьям погибших от действий режима Лукашенко

Народное антикризисное управление Павла Латушко разработало концепцию реабилитации жертв политических репрессий в Беларуси.





Целью концепции, которая опубликована на сайте НАУ, является реабилитация «всех жертв политических репрессий, подвергнутых таковым на территории Республики Беларусь с 20 июля 1994 года, восстановление их в гражданских правах, устранение иных последствий произвола и обеспечение посильной компенсации материального ущерба», передает БелаПАН .

Политическими репрессиями, согласно документу, признаются применяемые государством по политическим мотивам меры, в том числе лишение жизни, причинение вреда здоровью, административный арест, лишение или ограничение свободы, принудительное лечение в психиатрических учреждениях, выдворение из страны, меры уголовного или административного преследования, принудительный труд и прекращение трудовых отношений, дисциплинарные взыскания или ухудшение условий труда, исключение из учебных заведений, прекращение или ухудшение условий деятельности субъектов хозяйствования.

Политическими репрессиями также признаются иные лишения или ограничения прав и свобод лиц «в связи с их политической или общественной деятельностью, занимаемой или выраженной гражданской позицией, по экономическим, социальным, национальным, религиозным или иным признакам».

Жертвами, согласно концепции, могут быть признаны те, кто непосредственно подвергся политическим репрессиям, так и члены их семей и близкие родственники. Жертвами также могут быть признаны «лица, подвергшиеся насилию, давлению и иному воздействию со стороны третьих лиц, которые не понесли предусмотренного законодательством наказания за такие деяния вследствие действий (бездействия) судов и уполномоченных органов в связи с лояльностью указанных лиц режиму А.Г.Лукашенко». В документе отмечено, что признанные жертвами политических репрессий лица должны незамедлительно освобождаться из-под стражи и из мест лишения свободы.

Жертвы политических репрессий, согласно документу, «восстанавливаются в утраченных ими в связи с репрессиями социально-политических и гражданских правах, воинских и специальных званиях, им возвращаются государственные награды». Жертвам также «возвращается конфискованное, изъятое в связи с репрессиями имущество, либо возмещается его стоимость, либо выплачиваются денежные компенсации».

Кроме того, для жертв предусматриваются меры социальной поддержки, в том числе «социальные льготы и пенсии семьям погибших в результате преступных действий режима, юридическая, психологическая и медицинская помощь».

В документе говорится, что для реализации концепции создается национальная комиссия по вопросам реабилитации. Она будет рассматривать заявления жертв политрепрессий, принимать решения о незамедлительном освобождении из заключения лиц, которые с высокой вероятностью являются жертвами, содействовать восстановлению прав и законных интересов жертв, получению ими юридической помощи, социальной и иной поддержки.

Комиссия также будет принимать решения о выплате жертвам компенсаций, вести банк данных жертв и информировать общественность по вопросам реабилитации жертв политических репрессий.

Концепция предусматривает создание специального фонда компенсационных выплат жертвам политических репрессий для финансирования мероприятий по их реабилитации. Фонд предполагается формировать «за счет средств республиканского бюджета, сумм, возмещаемых лицами, признанными виновными в организации и осуществлении политических репрессий, добровольных пожертвований и иных источников, не запрещенных законодательством».

Народное антикризисное управление было создано в конце октября прошлого года членом президиума Координационного совета (КС) по урегулированию политического кризиса в стране, бывшим чиновником и дипломатом Павлом Латушко с одобрения КС, сформированного по инициативе Светланы Тихановской.

На сайте НАУ говорится, что оно было создано для «устранения причин кризиса, подготовки к отставке Лукашенко», а также для «подготовки институтов власти к переходному периоду».