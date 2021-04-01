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Средний курс 2,8 за доллар и высокая инфляция — рисковый прогноз по Беларуси от ЕАБР
Источник материала: UDF
Фото: Myfin.by
ЕАБР отмечают тяжелую экономическую ситуацию в Беларуси: чистая прибыль предприятий сократилась на 42,6%, количество убыточных организаций увеличилось на 11,2%, а их доля выросла на 1,5 п.п. до 15,1%. Задолженность по кредитам и займам за 2020 г. приросла на 23,8%. В банке отмечают, что сохраняются высокие темпы инфляции из-за роста мировых цен на продовольствие и низкого урожая овощей в Беларуси. Также на ускорение роста потребительских цен сильно повлияло удорожание медикаментов (на 14% в январе и на 20% в феврале по сравнению с прошлым годом). Это произошло в том числе из-за повышения ставок НДС.
В ЕАБР отмечают низкое значение золотовалютных резервов
Размер резервов без учета монетарного золота и СДР составил $3,8 млрд на 1 марта 2021 г. В условиях больших объемов выплат по госдолгу, неопределенности перспектив ИТ-сектора, а также с учетом ранее наблюдавшихся всплесков спроса на иностранную валюту со стороны населения такой объем резервов оценивается как минимально приемлемый в случае новых кризисных явлений.
При этом госдолг по оценкам экспертов продолжит увеличиваться. Более 90% государственного долга номинировано в иностранной валюте, что обусловливает присутствие высоких валютных рисков и рисков ликвидности для государства. В январе 2021 госдолг продолжил расти и на 1 февраля достиг, по расчетам ЕАБР, 43,7% ВВП. Увеличение показателя объясняется размещением государственных внутренних валютных облигаций.
Дальше стагнация
Белорусская экономика в 2021 г. продолжит стагнировать. ЕАБР прогнозирует увеличение ВВП Беларуси на 0,1% в 2021 г. Экономическая активность в Беларуси в текущем году по мнению экспертов останется на уровне ниже докризисного в первую очередь на фоне слабой инвестиционной активности. К этому приведут повышенная неопределенность и ухудшение экономических настроений, неустойчивое финансовое положение предприятий и ограниченное предложение кредита частному сектору. Потребительский спрос в текущем году останется слабым из-за ожидаемого замедления роста доходов населения и ужесточения условий кредитования.
Курс белорусского рубля к доллару прогнозируется на уровне 2,63 в среднем за 2021 г. В базовом сценарии прогноза ЕАБР ожидает сохранения профицита внешней торговли товарами и услугами около 1–1,5% ВВП в 2021 г. Слабость внутреннего спроса будет ограничивать темпы восстановления импорта, а экспорт получит поддержку со стороны расширяющегося внешнего спроса и прогнозируемого роста цен на ключевые сырьевые товары. В свою очередь, девальвационные ожидания продолжат влиять на белорусскую валюту.
Рисковый сценарий
В нем эксперты допускают более сильное влияние пандемии на белорусскою экономику при одновременном замедлении восстановления экономик стран-торговых партнеров.
Реализация рискового сценария приведет к спаду белорусской экономики в 2021– 2022 гг. ВВП снизится на 1,4% в 2021 г. и на 2,6% в 2022 г., а в 2023 г. продемонстрирует рост на 0,4% . Среднегодовой курс белорусского рубля к доллару в 2021 г. окажется на уровне около 2,8 , что на 6% слабее базового прогноза. Инфляция из-за девальвации национальной валюты составит 8% по итогам 2021 г. и 7% в 2022 г. В 2023 г. она замедлится до 5% в условиях слабого внутреннего спроса.
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В ЕАБР отмечают низкое значение золотовалютных резервов.
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