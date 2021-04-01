А так можно? Адвокат отказалась защищать политзаключенного Судаленко









Леонид остается под стражей в гомельском СИЗО №3. Он дважды обжаловал избранную меру пресечения, однако ему отказали на основании того, что правозащитник якобы может сбежать или помешать следствию. Также у Судаленко сменился адвокат: первый адвокат отказалась дальше заниматься его делом без объяснения причин.





Правозащитник поздравил всех с Днем Воли. Он говорит, что получает много писем и все это для него "здесь имеет особый смысл и значение".





Напомним, Леонид Судаленко был задержан 18 января по дороге на офис. Его отвезли на допрос в Следственный комитет, куда его адвокат смог попасть только ближе к вечеру. Затем его поместили в изолятор, а через несколько дней перевели в СИЗО. За две недели до задержания Судаленко в Общественно-политическом центре на ул. Полесской, 52, где находится офис "Гомельской весны", прошел обыск, в ходе которого были изъяты документы, касающиеся деятельности правозащитника (постановления судов, обжалования).





Леониду было предъявлено обвинение по ч. 1 и 2 ст. 342 Уголовного кодекса (финансирование и организация действий, грубо нарушающих общественный порядок). Известно, что дело Судаленко передали из областного Следственного комитета в центральный аппарат СК в Минске





Белорусское правозащитное сообщество признало Судаленко политическим заключенным.





Призываем поддержать политзаключенного письмами и открытками солидарности!

Адрес: СИЗО №3, г. Гомель, ул. Книжная, 1А, 246003





Судаленко Леониду Леонидовичу



