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А так можно? Адвокат отказалась защищать политзаключенного Судаленко

01.04.2021 15:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Следствие по уголовному делу, возбужденному в отношении правозащитника "Весны" из Гомеля Леонида Судаленко по ст. 342 Уголовного кодекса, продлено до 18 мая. Об этом он сообщил в одном из своих писем на свободу.



Леонид остается под стражей в гомельском СИЗО №3. Он дважды обжаловал избранную меру пресечения, однако ему отказали на основании того, что правозащитник якобы может сбежать или помешать следствию. Также у Судаленко сменился адвокат: первый адвокат отказалась дальше заниматься его делом без объяснения причин.

Правозащитник поздравил всех с Днем Воли. Он говорит, что получает много писем и все это для него "здесь имеет особый смысл и значение".

Напомним, Леонид Судаленко был задержан 18 января по дороге на офис. Его отвезли на допрос в Следственный комитет, куда его адвокат смог попасть только ближе к вечеру. Затем его поместили в изолятор, а через несколько дней перевели в СИЗО. За две недели до задержания Судаленко в Общественно-политическом центре на ул. Полесской, 52, где находится офис "Гомельской весны", прошел обыск, в ходе которого были изъяты документы, касающиеся деятельности правозащитника (постановления судов, обжалования).

Леониду было предъявлено обвинение по ч. 1 и 2 ст. 342 Уголовного кодекса (финансирование и организация действий, грубо нарушающих общественный порядок). Известно, что дело Судаленко передали из областного Следственного комитета в центральный аппарат СК в Минске.

Белорусское правозащитное сообщество признало Судаленко политическим заключенным.

Призываем поддержать политзаключенного письмами и открытками солидарности!
Адрес: СИЗО №3, г. Гомель, ул. Книжная, 1А, 246003

Судаленко Леониду Леонидовичу

Леонид Судаленко – председатель гомельского отделения Правозащитного центра "Весна", правозащитник с 20-летним стажем оказания помощи в восстановлении нарушенных прав граждан. Он помогал в подготовке и направлении многочисленных индивидуальных обращений в Комитет по правам человека ООН против Беларуси. 

За свою правозащитную деятельность был удостоен престижной французской премии «Свобода — Равенство — Братство» в 2019 году. В том же году белорусским правозащитным сообществом он был награжден Национальной премией за достижения в области прав человека в номинации «Правозащитник года».
 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Следствие по уголовному делу, возбужденному в отношении правозащитника "Весны" из Гомеля Леонида Судаленко по ст. 342 Уголовного кодекса, продлено до 18 мая. Об этом...
 
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