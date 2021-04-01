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Внедорожник Nissan Patrol Nismo дождался обновления
Источник материала: Tut.by
В модельном ряду Nissan приставка Nismo используется для обозначения «разогретых» версий спорткаров 370Z и GT-R, но мало кто знает, что с 2015 года такой вариант есть и у Patrol! А накануне в Дубае состоялась презентация обновленного Patrol Nismo.
Место премьеры выбрано не случайно, ведь ОАЭ и Ближний Восток — это ключевые рынки для нынешнего
Работает мотор в комбинации с 7-ступенчатым «автоматом» и полным приводом. В подвеске — более жесткие амортизаторы Bilstein, усилен кузов, а среди доступных электронных ассистентов есть система автоторможения с функцией распознавания пешеходов. Динамические показатели версии Nismo пока не обнародованы, но такой Patrol должен привлечь арабских покупателей в первую очередь внешностью.
Снаружи спортивная модификация Patrol выделяется укрупненными воздухозаборником и радиаторной решеткой, агрессивными бамперами, крупным задним спойлером, диффузором и 22-дюймовыми колесными дисками. Из особенностей интерьера — отделка кожей и алькантарой, красные вставки на сиденьях и дверных панелях, приукрашенная красным цветом шкала тахометра и декоративные элементы «под карбон».
Продажи обновленного Patrol Nismo начнутся в апреле — в ОАЭ цены в пересчете с местной валюты начинаются от 105 тысяч долларов.
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Приставка Nismo используется для обозначения «разогретых» версий спорткаров Nissan, но с 2015 года такой вариант есть и у Patrol! А накануне в Дубае состоялась презентация...
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