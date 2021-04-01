Внедорожник Nissan Patrol Nismo дождался обновления

Источник материала: Tut.by

В модельном ряду Nissan приставка Nismo используется для обозначения «разогретых» версий спорткаров 370Z и GT-R, но мало кто знает, что с 2015 года такой вариант есть и у Patrol! А накануне в Дубае состоялась презентация обновленного Patrol Nismo.





Место премьеры выбрано не случайно, ведь ОАЭ и Ближний Восток — это ключевые рынки для нынешнего Patrol . В 2019 году внедорожник был обновлен, но только сейчас модернизация затронула «заряженную» версию. Впрочем, заряд тут по современным меркам достаточно скромный — как и прежде, 5,6-литровый атмосферный V8 развивает 428 л.с., что на 28 сил больше, чем у исходного Patrol. Крутящий момент по сравнению с дореформенным Patrol Nismo уменьшился на 5 Нм — до 560 Нм.









Работает мотор в комбинации с 7-ступенчатым «автоматом» и полным приводом. В подвеске — более жесткие амортизаторы Bilstein, усилен кузов, а среди доступных электронных ассистентов есть система автоторможения с функцией распознавания пешеходов. Динамические показатели версии Nismo пока не обнародованы, но такой Patrol должен привлечь арабских покупателей в первую очередь внешностью.





Снаружи спортивная модификация Patrol выделяется укрупненными воздухозаборником и радиаторной решеткой, агрессивными бамперами, крупным задним спойлером, диффузором и 22-дюймовыми колесными дисками. Из особенностей интерьера — отделка кожей и алькантарой, красные вставки на сиденьях и дверных панелях, приукрашенная красным цветом шкала тахометра и декоративные элементы «под карбон».





Продажи обновленного Patrol Nismo начнутся в апреле — в ОАЭ цены в пересчете с местной валюты начинаются от 105 тысяч долларов.