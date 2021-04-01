В Гродно на Брикеля начали менять асфальт, на очереди - улица Лиможа

Источник материала: Tut.by

В Гродно на улице Брикеля начались дорожные работы — здесь уложат новый слой асфальта. На подход — улица Лиможа. Как идет работа, посмотрел АвтоГродно.



Фото: autogrodno.by

Улицу Брикеля расширили до четырех полос весной 2011 года (ранее она была двухполосной). Причем полосы добавились слева и справа, а по центру нынешней улицы сохранилось основание старой дороги. Получается, асфальт прослужил ровно 10 лет.

Сейчас асфальт начали снимать участками от улицы Лиможа до улицы Дзержинского. Самый длинный из участков — до ТЦ «Пегас». Как сообщили АвтоГродно специалисты «Ремстройавтодора», после выполнения работ на улице Брикеля, замена асфальта таким же методом начнется на улице Лиможа.





















Кстати, с 23 марта по 24 апреля идет ремонт улицы 17 Сентября — на большей ее части асфальт заменят полностью, участок между «Еврооптом» и Дзержинского перекрыт.

Помимо улицы 17 Сентября, еще четыре улицы Гродно ждут ремонта в этом году — Мицкевича, Репина, Лизы Чайкиной и Асфальтная. На каждой из них планируется полная замена асфальтного покрытия.

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