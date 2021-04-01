Невролог просто объясняет, как проявляется вегетососудистая дистония

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Вегетососудистая дистония (она же вегетативная дисфункция, нейроциркуляторная дистония) может проявляться нарушением общего состояния и самочувствия человека. И хоть ее часто не считают серьезной проблемой, она может существенно повлиять на качество жизни человека. По каким симптомам можно распознать ВСД? Врач-невролог помогает разобраться.



Юлия ЕроховаВрач-невролог первой категории медицинского центра «Кравира»

Что такое вегетососудистая дистония?

Это синдром (а не болезнь), включающий разнообразные по происхождению и проявлениям нарушения вегетативных функций. Происходят они из-за расстройства нейрогенной регуляции, то есть из-за дисбаланса между симпатической и парасимпатической системами.

Сама по себе вегетативная система регулирует работу внутренних органов, она приспосабливает их работу к меняющимся внешним условиям. И эту регуляцию сознание человека не контролирует. Эта система имеет два отдела — симпатический и парасимпатический, а они в вою очередь отвечают за действия, которые противоположно направлены (одна, например, стимулирует пищеварение, вторая — замедляет). В норме они находятся в балансе между собой. Если нет, то как раз и возможна ВСД.

Но ВСД как диагноза не существует?

Действительно, в МКБ 10 — Международной классификации болезней, принятой в нашей стране еще в 1989 году, такого диагноза, как вегетососудистая дистония, нет. Возможен шифр F45 раздела «Невротические, связанные со стрессом, и соматоформные расстройства», но сама буква F в шифре говорит о том, что заболевание относится к группе психических расстройств и расстройств поведения. Но не это имеют в виду неврологи, терапевты, педиатры, говоря о ВСД. Иногда при описании диагноза можно встретить шифр G90, связанный с расстройствами вегетативной нервной системы (из раздела классификации «Другие нарушения нервной системы»).

Как проявляется вегетососудистая дистония?

Клиническая картина вегетативной дистонии складывается из ряда синдромов, связанных с дисрегуляцией той или иной системы. Вот что это может быть.

Кардиоваскулярный синдром — учащение или урежение сердцебиения, перепады артериального давления, бледность, покраснение или синюшность кожных покровов, зябкость кистей и стоп. Часто встречаются колющие, давящие, жгучие, пульсирующие боли в области грудной клетки.

Дыхательные расстройства выражаются в учащенном дыхании, нехватке или неудовлетворенности вдохом, остановке дыхания, затрудненном вдохе, ощущении заложенности в грудной клетке. Могут быть эквиваленты подобных состояний: вдохи, кашель, зевота, сопение.

Расстройство деятельности пищеварительного тракта проявляется нарушением глотания, рвотой, вздутием живота, расстройством стула.

Также характерно нарушение потоотделения (преимущественно избыточная продукция пота). При этом конечности могут становиться не только влажными, но и холодными.

Возможна эректильная дисфункция, учащенное и болезненное мочеиспускание.

У некоторых людей наблюдается нарушение терморегуляции.

Все эти симптомы могут встречаться отдельно, но чаще сочетаются друг с другом. При этом очень важно понимать, что исключена органическая патология, например сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем.



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ВСД бывает разной?

Классификация типов ВСД зависит от того, какие симптомы у человека преобладают.

Гипотоническая, например, сопровождается регулярной слабостью, быстрой утомляемостью, головокружением. У некоторых пациентов могут быть постоянные головные боли, выраженное снижение артериального давления.

Гипертонической присущи достаточно типичные симптомы — тахикардия, повышение артериального давления, головная боль.

Кардиальная может сопровождаться расстройствами сердечного ритма, болью в области сердца.

Наиболее распространенный смешанный тип, когда симптомы иногда меняются и появляются со стороны сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной систем.

По каким первым признакам можно заметить у себя вегетососудистую дистонию?

По какому-либо из вышеперечисленных симптомов. Он может появиться у каждого человека при каком-либо воздействии на нервную систему. Иногда такая реакция может быть нормой. Но если она возникает без видимой причины и мешает привычному образу жизни, то стоит обратиться к специалисту. В первую очередь для того, чтобы исключить наличие органической патологии. И уже только после этого можно говорить о вегетативной дисфункции и корректном подборе лечения.

Из-за чего появляется вегетососудистая дистония?

Это могут быть наследственные и конституциональные факторы, соматические и психические расстройства. Часто она происходит из-за систематического перенапряжения нервной системы, то есть из-за факторов вроде сильного стресса, болезней, травм и т. д.

Более характерна вегетососудистая дистония для детей, женщин, а также эмоциональных, творческих и очень восприимчивых людей. Вообще термин был предложен в середине XX века, однако мог быть применим намного раньше: можно вспомнить упоминания о «кисейных» барышнях с беспричинными головными болями и обмороками.

Как это лечится?

Методы лечения в первую очередь немедикаментозные: соблюдение режима дня, достаточное количество сна, дозированные эмоциональные и физические нагрузки, дыхательная гимнастика, соблюдение определенного рациона в питании, фитолечение, водные и закаливающие процедуры, бальнеолечение, лечебный массаж, иглорефлексотерапия, психологическая коррекция, методы релаксации — все это относится и к методам профилактики. При недостаточной эффективности этих способов может применяться медикаментозная терапия.