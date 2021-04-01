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Невролог просто объясняет, как проявляется вегетососудистая дистония
Источник материала: Tut.by
Вегетососудистая дистония (она же вегетативная дисфункция, нейроциркуляторная дистония) может проявляться нарушением общего состояния и самочувствия человека. И хоть ее часто не считают серьезной проблемой, она может существенно повлиять на качество жизни человека. По каким симптомам можно распознать ВСД? Врач-невролог помогает разобраться.
Что такое вегетососудистая дистония?
Это синдром (а не болезнь), включающий разнообразные по происхождению и проявлениям нарушения вегетативных функций. Происходят они из-за расстройства нейрогенной регуляции, то есть из-за дисбаланса между симпатической и парасимпатической системами.
Сама по себе
Но ВСД как диагноза не существует?
Действительно, в МКБ 10 — Международной классификации болезней, принятой в нашей стране еще в 1989 году, такого диагноза, как вегетососудистая дистония, нет. Возможен шифр F45 раздела «Невротические, связанные со стрессом, и соматоформные расстройства», но сама буква F в шифре говорит о том, что заболевание относится к группе психических расстройств и расстройств поведения. Но не это имеют в виду неврологи, терапевты, педиатры, говоря о ВСД. Иногда при описании диагноза можно встретить шифр G90, связанный с расстройствами вегетативной нервной системы (из раздела классификации «Другие нарушения нервной системы»).
Как проявляется вегетососудистая дистония?
Клиническая картина
Все эти симптомы могут встречаться отдельно, но чаще сочетаются друг с другом. При этом очень важно понимать, что исключена органическая патология, например сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем.
ВСД бывает разной?
Классификация типов ВСД зависит от того, какие симптомы у человека преобладают.
По каким первым признакам можно заметить у себя вегетососудистую дистонию?
По какому-либо из вышеперечисленных симптомов. Он может появиться у каждого человека при каком-либо воздействии на нервную систему. Иногда такая реакция может быть нормой. Но если она возникает без видимой причины и мешает привычному образу жизни, то стоит обратиться к специалисту. В первую очередь для того, чтобы исключить наличие органической патологии. И уже только после этого можно говорить о вегетативной дисфункции и корректном подборе лечения.
Из-за чего появляется вегетососудистая дистония?
Это могут быть наследственные и конституциональные факторы, соматические и психические расстройства. Часто она происходит из-за систематического перенапряжения нервной системы, то есть из-за факторов вроде сильного стресса, болезней, травм и т. д.
Более характерна вегетососудистая дистония для детей, женщин, а также эмоциональных, творческих и очень восприимчивых людей. Вообще термин был предложен в середине XX века, однако мог быть применим намного раньше: можно вспомнить упоминания о «кисейных» барышнях с беспричинными головными болями и обмороками.
Как это лечится?
Методы лечения в первую очередь немедикаментозные: соблюдение режима дня, достаточное количество сна, дозированные эмоциональные и физические нагрузки, дыхательная гимнастика, соблюдение определенного рациона в питании, фитолечение, водные и закаливающие процедуры, бальнеолечение, лечебный массаж, иглорефлексотерапия, психологическая коррекция, методы релаксации — все это относится и к методам профилактики. При недостаточной эффективности этих способов может применяться медикаментозная терапия.
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Вегетососудистая дистония (она же вегетативная дисфункция, нейроциркуляторная дистония) может проявляться нарушением общего состояния и самочувствия человека. И...
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