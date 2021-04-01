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В Минске пройдет отличный фестиваль для профессионалов в музыкальной индустрии
Источник материала: Tut.by
Ежегодный форум музыкальной индустрии Беларуси
Ежегодный фестиваль Colisium Minsk пройдет уже в эти выходные. В течение двух дней будет работать конференц-зал с выступлениями избранных спикеров: продюсеров, организаторов концертов и фестивалей, представителей билетных операторов, звукозаписывающих компаний, лейблов, концертных площадок, специалистов по продвижению, авторскому праву и страхованию мероприятий. Также предусмотрены зона для нетворкинга, кофе-брейки и вечернее афтепати.
Форум будет полезен как для профессионалов музыкального закулисья, так и для начинающих специалистов и студентов, людей, желающих разобраться в работе индустрии, обсудить партнерские взаимодействия.
Некоторые темы форума
Среди спикеров подтверждены Иманбек Зейкенов, обладатель Grammy за ремикс на песню Saint Jhn — Roses, Кирилл Dzham (менеджер Иманбека, Effective Records), Юлия Крупцова (руководитель музыкального направления ТikTok), Ольга Гузнякова (RMA в Беларуси), Иван Иванов (TuneCore), Геннадий Каминский (SLIVKI.BY), Маша Малдер (телеведущая), Ольга Григорьева (выпускник RMA), Женя Задора (Диджей «Радио ЦентрFM»), Максим Ланц (ведущий утреннего шоу «Радио ВА»), Руслан Стариковский («J:Морс», Серега, Маймуна, Супербулз), Егор Kipah (Бакей, Kakora, Лиса)
В связи с непростой ситуацией в мире часть выступлений пройдет в режиме онлайн через Zoom на большом экране. У всех посетителей форума будет возможность задать свой вопрос спикерам.
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