В Минске пройдет отличный фестиваль для профессионалов в музыкальной индустрии

Источник материала: Tut.by

Ежегодный форум музыкальной индустрии Беларуси Colisium Minsk пройдет

3 и 4 апреля в Национальном центре современных искусств и соберет основных участников музыкального и концертного рынка. Одним из спикеров выступит Иманбек Зейкенов, обладатель «Грэмми» за ремикс на песню Saint Jhn — Roses.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: TUT.BY

Ежегодный фестиваль Colisium Minsk пройдет уже в эти выходные. В течение двух дней будет работать конференц-зал с выступлениями избранных спикеров: продюсеров, организаторов концертов и фестивалей, представителей билетных операторов, звукозаписывающих компаний, лейблов, концертных площадок, специалистов по продвижению, авторскому праву и страхованию мероприятий. Также предусмотрены зона для нетворкинга, кофе-брейки и вечернее афтепати.

Форум будет полезен как для профессионалов музыкального закулисья, так и для начинающих специалистов и студентов, людей, желающих разобраться в работе индустрии, обсудить партнерские взаимодействия.

Некоторые темы форума

История успеха музыкального продюсера из Казахстана — путь Imanbek к «Грэмми»;

TikTok как трамплин карьеры современного музыканта;

менеджмент артиста: как найти себе крутого директора и почему вам нужен профессионал;

дистрибуция музыки: мастер-класс по размещению и продвижению музыки на мировых стриминговых витринах;

постковидная музыкальная реальность: что изменилось и к чему готовиться;

новые медиа: блогосфера как инструмент продвижения артиста, релизов, концертов и фестивалей;

профессиональное образование музыкального менеджера;

традиционные медиа: как правильно строить свою работу с FM-радиостанциями;

концертные площадки: уроки 2020 года, перспективы развития.

Среди спикеров подтверждены Иманбек Зейкенов, обладатель Grammy за ремикс на песню Saint Jhn — Roses, Кирилл Dzham (менеджер Иманбека, Effective Records), Юлия Крупцова (руководитель музыкального направления ТikTok), Ольга Гузнякова (RMA в Беларуси), Иван Иванов (TuneCore), Геннадий Каминский (SLIVKI.BY), Маша Малдер (телеведущая), Ольга Григорьева (выпускник RMA), Женя Задора (Диджей «Радио ЦентрFM»), Максим Ланц (ведущий утреннего шоу «Радио ВА»), Руслан Стариковский («J:Морс», Серега, Маймуна, Супербулз), Егор Kipah (Бакей, Kakora, Лиса)

и многие другие.

В связи с непростой ситуацией в мире часть выступлений пройдет в режиме онлайн через Zoom на большом экране. У всех посетителей форума будет возможность задать свой вопрос спикерам.

Когда: 3 и 4 апреля, с 12.00

Где: НЦСИ на Некрасова

Сколько: от 7 рублей (регистрация и билеты по ссылке )