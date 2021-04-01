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В Минске пройдет отличный фестиваль для профессионалов в музыкальной индустрии

01.04.2021 15:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ежегодный форум музыкальной индустрии Беларуси Colisium Minsk пройдет
3 и 4 апреля в Национальном центре современных искусств и соберет основных участников музыкального и концертного рынка. Одним из спикеров выступит Иманбек Зейкенов, обладатель «Грэмми» за ремикс на песню Saint Jhn — Roses.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: TUT.BY

Ежегодный фестиваль Colisium Minsk пройдет уже в эти выходные. В течение двух дней будет работать конференц-зал с выступлениями избранных спикеров: продюсеров, организаторов концертов и фестивалей, представителей билетных операторов, звукозаписывающих компаний, лейблов, концертных площадок, специалистов по продвижению, авторскому праву и страхованию мероприятий. Также предусмотрены зона для нетворкинга, кофе-брейки и вечернее афтепати.

Форум будет полезен как для профессионалов музыкального закулисья, так и для начинающих специалистов и студентов, людей, желающих разобраться в работе индустрии, обсудить партнерские взаимодействия.

Некоторые темы форума

  • История успеха музыкального продюсера из Казахстана — путь Imanbek к «Грэмми»;
  • TikTok как трамплин карьеры современного музыканта;
  • менеджмент артиста: как найти себе крутого директора и почему вам нужен профессионал;
  • дистрибуция музыки: мастер-класс по размещению и продвижению музыки на мировых стриминговых витринах;
  • постковидная музыкальная реальность: что изменилось и к чему готовиться;
  • новые медиа: блогосфера как инструмент продвижения артиста, релизов, концертов и фестивалей;
  • профессиональное образование музыкального менеджера;
  • традиционные медиа: как правильно строить свою работу с FM-радиостанциями;
  • концертные площадки: уроки 2020 года, перспективы развития.

Среди спикеров подтверждены Иманбек Зейкенов, обладатель Grammy за ремикс на песню Saint Jhn — Roses, Кирилл Dzham (менеджер Иманбека, Effective Records), Юлия Крупцова (руководитель музыкального направления ТikTok), Ольга Гузнякова (RMA в Беларуси), Иван Иванов (TuneCore), Геннадий Каминский (SLIVKI.BY), Маша Малдер (телеведущая), Ольга Григорьева (выпускник RMA), Женя Задора (Диджей «Радио ЦентрFM»), Максим Ланц (ведущий утреннего шоу «Радио ВА»), Руслан Стариковский («J:Морс», Серега, Маймуна, Супербулз), Егор Kipah (Бакей, Kakora, Лиса)
и многие другие.

В связи с непростой ситуацией в мире часть выступлений пройдет в режиме онлайн через Zoom на большом экране. У всех посетителей форума будет возможность задать свой вопрос спикерам.

Когда: 3 и 4 апреля, с 12.00
Где: НЦСИ на Некрасова
Сколько: от 7 рублей (регистрация и билеты по ссылке)

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Теги: Минск
 
 
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Ежегодный форум музыкальной индустрии Беларуси Colisium Minsk пройдет 3 и 4 апреля в Национальном центре современного искусства и соберет основных участников...
 
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