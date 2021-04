Прадстаўніцы Саюзу палякаў Беларусі Марыне Цішкоўскай выставілі афіцыйныя абвінавачаньні

Источник материала: Свабода

Паводле інфармацыі, атрыманай ад сям’і палітзьняволенай Марыны Цішкоўскай, 1 красавіка яе дапыталі ў крымінальнай справе, заведзенай Генэральнай пракуратурай Беларусі за «рэабілітыцыю нацызму» (арт. 130 КК) і выставілі афіцыйныя абвінавачаньні ў зьдзяйсьненьні дадзенага злачынства, піша партал Саюзу палякаў Беларусі.

Пракурор не зьмяніў меру стрыманьня і пакінуў абвінавачаную пад вартай.

Інфармацыя пра абвінавачаньні Марыі Цішкоўскай, на думку Саюзу палякаў, можа сьведчыць пра тое, што падобныя абвінавачаньні выставяць і іншым актывістам арганізацыі, якія таксама знаходзяцца пад вартай у Менску на вуліцы Валадарскага. Там зьмяшчаюць прэзыдэнта Саюзу палякаў Беларусі Анжаліку Борыс і членаў яго Галоўнай управы Ірэну Бярнацкую і Анджэя Пачобута.

Марыне Цішкоўскай 54 гады. Жыве ў Ваўкавыску Горадзенскай вобласьці. Замужам, у яе двое дзяцей і двое ўнукаў. Узначальвае аддзел незарэгістраванага СПБ у Ваўкавыску цягам 7 гадоў.

