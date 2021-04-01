ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Правозащитники назвали масштабы репрессий в марте

01.04.2021 15:57 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Правозащитники «Весны» совместно с волонтерами продолжают отслеживать политически мотивированные уголовные процессы.

Правозащитники назвали масштабы репрессий в марте

Как сообщается, динамика по таким делам свидетельствует о том, что суды по-прежнему выносят демонстративно суровые по видам и жесткие по размеру наказания приговоры.

Так, правозащитникам известно, что за март было осуждено не менее 105 человек, еще три приговора не были вынесены в связи с тем, что обвиняемые не явились на оглашения решений, их объявили в розыск.

 

Правозащитники назвали масштабы репрессий в марте

 

Известно, что два несовершеннолетних парня лишены свободы на три года каждый и будут отбывать наказание в воспитательной колонии.

За март не менее 16 женщинам суды назначили различные наказания — от штрафа до трех лет ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа.

Всего за март 53 человека были лишены свободы, в отношении 26 человек было назначено ограничение свободы с направлением в исправительное учреждение и еще у 19 человек получили «домашнюю химию».

Наиболее популярной статьей для уголовного преследования по политическим мотивам снова оказалась народная ст. 342 (Активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок» — 23 осужденных. Следующая по популярности — сочетание ст. 342 со ст. 364 (Насилие или угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел) — 14.

Читайте также:

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правозащитники «Весны» совместно с волонтерами продолжают отслеживать политически мотивированные уголовные процессы.
 
Новости дня
Новости разные
 
Санкции ЕС могут уже и не понадобиться. Как в игру с давлением на власти Беларуси вступил Госдеп
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

31.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
01.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by