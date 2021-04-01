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Нацбанк: белорусы ожидают большую инфляцию — в рублях сбережения готовы хранить лишь 15,4%

01.04.2021 15:57 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Ощущаемый населением Беларуси уровень годовой инфляции, а также инфляционные ожидания населения существенно выросли, свидетельствуют данные опроса Национального банка.

Нацбанк: белорусы ожидают большую инфляцию — в рублях сбережения готовы хранить лишь 15,4%

Как сообщает регулятор, по итогам мартовского опроса ощущаемый населением уровень годовой инфляции составил 12,9% против 10,1% в ноябре прошлого года.

В то же время ожидаемый уровень инфляции на ближайшие 12 месяцев по итогам мартовского опроса составил также 12,9% против 11,3% в ноябре прошлого года.

При этом результаты опроса, проведенного по заказу Нацбанка, свидетельствуют, что на фоне относительно высоких инфляционных ожиданий население предпочитает хранить сбережения в иностранной валюте. В ходе мартовского опроса о таком желании заявили 84,6% респондентов, в белорусских рублях сбережения готовы хранить лишь 15,4% опрошенных.

Напомним, в последние месяцы инфляционные процессы ускорились и по итогам января—февраля потребительские цены в годовом выражении выросли до 8,7%.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли объяснило ускорение инфляции ростом цен на импортные продукты питания и эффектом от отмены налоговых льгот для поставщиков лекарств.

Для замедления темпов роста цен правительство в феврале усилило госрегулирование цен. Поставщикам 112 наименований товаров и лекарств было запрещено начиная с марта повышать цены более чем на 0,2% в месяц.

Вместе с тем экономисты Всемирного банка полагают, что такие меры вряд ли позволят сдержать инфляционные процессы в стране.

«Недавно введенный контроль цен маловероятно сдержит инфляцию, но при определенных условиях может вызвать нехватку некоторых товаров», — считают экономисты Всемирного банка и прогнозируют, что по итогам 2021 года потребительские цены вырастут на 8,2% (инфляция в Беларуси в 2020 году составила 7,4%).

В свою очередь экономисты Евразийского банка развития предполагают, что инфляция в Беларуси в первом квартале будет оставаться высокой (выше 8% в годовом выражении), но по итогам 2021 года (на фоне относительной валютной стабильности в Беларуси и в случае стабилизации цен на мировом рынке продовольствия) снизится до 6,6%.

Инфляционные ожидания населения Беларуси традиционно выше официального уровня инфляции. По мнению экспертов, это обусловлено субъективными ощущениями граждан, а также тем, что официальный индекс потребительских цен не учитывает в полной мере потребительские расходы населения.

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Ощущаемый населением Беларуси уровень годовой инфляции, а также инфляционные ожидания населения существенно выросли, свидетельствуют данные опроса...
 
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