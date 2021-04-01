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Фото: Дни.ру/ Феликс Грозданов

«12 марта мой средний сын Никита стал женатым человеком, – радуется Анжелика. – Регистрация брака проходила в Польше. И я вместе с родителями невесты все-таки смогла добраться до Варшавы. В условиях пандемии это было очень сложно! Мы за два дня организовали детям красивую свадьбу – я из Москвы привезла кучу гирлянд, бумажных голубей, даже цветы и свадебный торт. Ну а пышную свадебную церемонию планируем устроить летом для родственников и друзей. Оплачивал же все мой сын – он уже хорошо зарабатывает».

«Это потрясающая девушка Ксения, которую я обожаю и считаю своим уже четвертым ребенком в семье, – улыбается Анжелика. – Я обрела еще одну дочку! С моим сыном она дружила уже пять лет – с тех пор, как он учился в колледже в Англии. А познакомились они в моей родной Беларуси, куда сын поехал на каникулы к бабушке».

«Хотя я давно уже могла бы стать бабушкой со стажем и взрослыми внуками, – признается она. – Но, к сожалению, моя старшая дочь еще не замужем и она говорит: «Мама, у меня рука не поднимается сделать тебя бабушкой!»

«Хотя я такая же (с 2012 до 2014 год звезда состояла в отношениях с казахстанским бизнесменом Анатолием Побияхо, но сегодня снова одна – Прим. ред.) – признается артистка. – Кстати, на свадьбе у собственного сына я поймала букет невесты! Привезла его в Москву и отдала дочери Даше».

«Я не скрываю своего возраста, я люблю течение этого времени и буду потрясающей бабушкой, – заверила она. – Но пусть внуки сами выбирают, как меня называть!»

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Вдали от родины и без шумихи: у 50-летней Анжелики Агурбаш появилась еще одна дочь Теперь артистка готовится к рождению внуков.

Невестка Анжелике очень нравится.Теперь Агурбаш готовится к рождению внуков.Все дело в том, полагает певица, что ее дочь очень разборчива.Стоит заметить, что многие звезды не хотят, чтобы внуки их называли «бабушкой» и требуют обращения по имени. Среди таких капризных –. Нововсе не против бабушки.