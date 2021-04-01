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В российском городе реставраторы изуродовали мемориал, превратив героев войны в «покемонов»
Источник материала: Onliner
На севере Курганской области России расположен райцентр Катайск. Как и в любом российском городе, здесь есть свой военный мемориал советских времен. Правда, в данном случае памятник посвящен «Красным орлам», героям не Великой Отечественной, а Гражданской войны 1918—1920 годов. Состояние комплекса оставляет желать лучшего, что заставило администрацию населенного пункта провести его ремонт. Результат работы впечатлил не только катайцев, но и жителей других городов.
Мемориал на Аллее Славы Катайска был открыт в 1973 году. В последнее время он начал требовать ежегодного ремонта, но, очевидно, его проводили люди с неподходящей квалификацией. В сообществе «Типичный Катайск» во «ВКонтакте»
Несмотря на то, что в таком состоянии мемориал уже находится некоторое время, прокуратура начала проверку в отношении органов местного самоуправления только сейчас, когда на ситуацию обратили внимание за пределами города. Сами жители Катайска сравнили в комментариях свой памятник с небезызвестной
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