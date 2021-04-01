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В российском городе реставраторы изуродовали мемориал, превратив героев войны в «покемонов»

01.04.2021 16:01 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

На севере Курганской области России расположен райцентр Катайск. Как и в любом российском городе, здесь есть свой военный мемориал советских времен. Правда, в данном случае памятник посвящен «Красным орлам», героям не Великой Отечественной, а Гражданской войны 1918—1920 годов. Состояние комплекса оставляет желать лучшего, что заставило администрацию населенного пункта провести его ремонт. Результат работы впечатлил не только катайцев, но и жителей других городов.

Мемориал на Аллее Славы Катайска был открыт в 1973 году. В последнее время он начал требовать ежегодного ремонта, но, очевидно, его проводили люди с неподходящей квалификацией. В сообществе «Типичный Катайск» во «ВКонтакте» появились снимки текущего состояния барельефа на памятнике и его оригинального вида. Невооруженным глазом видно, насколько изменились черты лиц «Красных орлов».

В российском городе реставраторы изуродовали мемориал, превратив героев войны в «покемонов»

Несмотря на то, что в таком состоянии мемориал уже находится некоторое время, прокуратура начала проверку в отношении органов местного самоуправления только сейчас, когда на ситуацию обратили внимание за пределами города. Сами жители Катайска сравнили в комментариях свой памятник с небезызвестной Аленкой в Нововоронеже и даже со «сборищем покемонов». Согласно сообщению администрации города, выявленные недостатки будут ликвидированы во время капитального ремонта мемориала, который состоится при наступлении «устойчивой теплой погоды».

В российском городе реставраторы изуродовали мемориал, превратив героев войны в «покемонов»

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На севере Курганской области России расположен райцентр Катайск. Как и в любом российском городе, здесь есть свой военный мемориал советских времен. Правда, в...
 
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