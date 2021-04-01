Белорусского бизнесмена Александра Зингмана выпустили из тюрьмы в Конго. Он рассказал про свое задержание (обновлено)

Источник материала: Onliner

Напомним, вчера в МИД Беларуси Onliner сообщили об освобождении в Демократической Республике Конго белорусского бизнесмена Александра Зингмана. Официальный представитель ведомства Анатолий Глаз подтвердил нам эту информацию.

— Да, можем подтвердить, он находится на свободе, — прокомментировал Анатолий Глаз. — Обвинение ему не было предъявлено.

Сегодня сам Зингман провел пресс-конференцию и рассказал про свое задержание и освобождение. Пресс-конференцию транслировал зимбабвийский телеканал Sly Media Tv. Расшифровку сделало издание Reform.by.

«В тот же день, когда мы прилетели, в СМИ распространили статьи о том, что мы торговцы оружием и приехали в страну, чтобы устроить переворот, что мы обучаем каких-то военных и торгуем оружием. Абсолютная чушь. Мы были в шоке», — рассказал Зингман.

«Мы поняли, что стали жертвами дезинформации, которую кто-то дал службам безопасности ДРК, которая касалась торговли оружием и других обвинений», — сказал Зингман.

Он добавил, что в течение 12 дней его допрашивали представители четырех спецслужб ДРК.

«Мы провели там почти 12 дней без телефонной связи, без какой-либо возможности связаться с кем-то, кто может нас защитить. Они проверяли нас из-за шокирующей информации, которая появилась о нас в СМИ. После всего этого в изоляторе и всех проверок и вопросов они подготовили большой отчет, что у четырех служб безопасности ДРК нет к нам претензий, что мы не имеем отношения к торговле оружием, что мы не имеем отношения к подготовке военных, а ведем легальный бизнес в сельском хозяйстве и приехали для проектов в сельском хозяйстве и добыче полезных ископаемых», — сказал Зингман.

По словам Зингмана, после проверок утром 31 марта их освободили без предъявления обвинений. Они вылетели в Зимбабве, как и планировали до задержания.

Зингман считает, что операция была спланирована заранее, так как статьи о торговле оружием появились в прессе сразу после задержания, а в аэропорту их уже ждали.

«Как только мы прибыли, в местной и зарубежной прессе появилась информация, что мы торгуем оружием и обучаем местных боевиков. Она появилась, как только мы прибыли. У нас даже не спросили наши паспорта, их забрали, как только мы вошли в аэропорт», — сказал бизнесмен. Он добавил, что не знает, кто стоит за его задержанием.

Напомним, 23 марта стало известно , что в аэропорту Конго задержали Александра Зингмана, почетного консула Зимбабве в Беларуси. Эта новость разошлась по телеграм-каналам, в соцсетях ее стали бурно обсуждать.

Зингман — гражданин Беларуси и (по некоторым данным) США, имеет дипломатический паспорт. Он управляет компанией Aftrade, которая занимается поставками в Зимбабве сельхозтехники белорусских производителей.

Африканское издание Daily Maverick сообщает, что бизнесмен занимался торговлей оружием в Замбии и Зимбабве, хотя и не приводит в статье прямых доказательств.

По данным посольства Беларуси в ЮАР, торговые отношения с Зимбабве начались в 1992 году. Товарооборот с Беларусью в 2020 году составил всего 33,6 млн рублей, из них 24 млн — экспорт. В позапрошлом году товарооборот составил всего 4 млн рублей.