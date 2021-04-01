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Болкунец прислушался к совету Венедиктова: «Перебрался в безопасное место»
01.04.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Политолог покинул Россию.
Дмитрий Болкунец. Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости
На минувшей неделе политолог Дмитрий Болкунец, который постоянно проживал в России, стал фигурантом уголовного дела «за публичное оскорбление Лукашенко в интернете». На днях главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов в эфире радиостанции
И вот 1 апреля Болкунец, уроженец Беларуси, поделился с читателями и всеми неравнодушными, что уехал из России: «В связи с возникшими серьезными рисками физической расправы за мои выступления со стороны белорусских властей, я вынужден был перебраться в более безопасное место».
Политолог не уточнил, куда конкретно перебрался, но анонсирует скорые подробности.
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Политолог покинул Россию.
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