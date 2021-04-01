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Болкунец прислушался к совету Венедиктова: «Перебрался в безопасное место»

01.04.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Политолог покинул Россию.

Болкунец прислушался к совету Венедиктова: «Перебрался в безопасное место»

Дмитрий Болкунец. Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

На минувшей неделе политолог Дмитрий Болкунец, который постоянно проживал в России, стал фигурантом уголовного дела «за публичное оскорбление Лукашенко в интернете». На днях главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов в эфире радиостанции порекомендовал коллеге не оставаться долго в РФ.

И вот 1 апреля Болкунец, уроженец Беларуси, поделился с читателями и всеми неравнодушными, что уехал из России: «В связи с возникшими серьезными рисками физической расправы за мои выступления со стороны белорусских властей, я вынужден был перебраться в более безопасное место».

Политолог не уточнил, куда конкретно перебрался, но анонсирует скорые подробности.

 
 
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