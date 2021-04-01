Санкции ЕС могут уже и не понадобиться. Как в игру с давлением на власти Беларуси вступил Госдеп

Источник материала: Салiдарнасць

В среду Светлана Тихановская объявила о том, что кампания по началу переговоров с властями переходит ко второй стадии. А через несколько часов Госдеп США заявил, что будет рекомендовать Минфину возобновить приостановленные с 2015 года санкции против восьми предприятий «Белнефтехима», пишет TUT.BY .

И, конечно, возможность случайного совпадения этих двух событий выглядит довольно сомнительной. Похоже, своим предупредительным залпом Госдеп возвестил о начале нового этапа — принуждения к диалогу.

Тот факт, что белорусским властям дали время подумать до 27 апреля, вряд ли что-то принципиально меняет. Потому что если белорусские власти отпустят политических и перестанут набирать новых, так никакие санкции действительно не понадобятся.

Вряд ли заявление Госдепа США стало сюрпризом для белорусских властей. С момента начала голосования за переговоры западные коллеги вдруг резко активизировали контакты с белорусским министерством иностранных дел. Вот вчера, например, заместитель министра иностранных дел встречался с временным поверенным в делах США, а министр Владимир Макей поговорил по телефону со своим финским коллегой. Видимо, на этом разговоре закончился этап убеждения в конструктивности диалога и начался новый.

Нельзя сказать, что белорусские власти полностью проигнорировали намеки. Совсем наоборот. Они даже попытались предпринять ответные меры. Вот подписанный в среду указ о контрсанкциях был, видимо, одной из таких превентивных мер. По крайней мере, премьер Роман Головченко пообещал, что Беларусь будет применять свои санкции точечно против тех компаний, которые «применяют недружественные акции в отношении нашей республики». Попытка перенести американский опыт на белорусскую почву — закрыть белорусский рынок для тех, кто откликнется на санкции США.

Но мне кажется, что, выбирая между опасностью навлечь гнев белорусского правительства и риском вызвать недовольство Минфина США, большинство компаний все-таки больше впечатлятся американским Минфином. Потому что нынешние санкции США — это совсем не те санкции США, которыми они были шесть лет назад.

Шесть лет назад американские санкции грозили белорусским предприятиям всего лишь потерей американского рынка. И, надо сказать, что для белорусских компаний эта угроза была не слишком впечатляющей. Но за шесть лет многое изменилось. Под влиянием дела Магнитского США ввели новый регламент применения санкций. Теперь, коль скоро санкционный список составлен и утвержден, в него можно добавлять любые компании из любой страны мира на том простом основании, что они имеют коммерческие отношения с компаниями из первоначального списка.

Любой европейский покупатель бензина с «Нафтана» должен быть готов к тому, что американский рынок для него могут закрыть. Любой банк, который решит выдать кредит «Гродно Азоту», рискует потерять своих американских клиентов. А любой, скажем, украинский партнер «Белшины» может потерять уже своих европейских клиентов. Потому что по новому регламенту санкционные списки расширяются, как круги на воде.

Первыми в группу риска попадают партнеры компаний из первоначального списка, а потом уже и партнеры партнеров. По большому счету, введение санкций Минфина США против предприятий «Белнефтехима» делает немного избыточным принятие против них еще и санкций ЕС.

При этом процедура добавления новых компаний выглядит безжалостной рутиной. Во всяком случае, по сравнению со сложными процедурами принятия санкций Евросоюзом, где списки каждый раз приходится согласовывать со всеми министрами иностранных дел ЕС. Вот, собственно, именно так все происходит с пресловутым списком Магнитского, который обновляется с удручающей его фигурантов регулярностью. Собственно, поэтому в крупных западных компаниях появились целые департаменты, которые проверяют новые и действующие контракты на предмет рисков, связанных с американскими санкциями.

Наверное, штаб Тихановской действительно работал над своей переговорной инициативой семь месяцев. Потому что все происходящее с момента объявления об этой инициативе выглядит как реализация четкого и последовательного плана. И объявление о новом этапе этого плана санкциями американского Минфина намекает, что у его авторов довольно серьезные намерения.