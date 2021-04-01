Эхо Хатыни: не выдержала даже российская пропаганда

Источник материала: Салiдарнасць

Акция памяти, организованная белорусскими властями, вызвала неоднозначную реакцию даже у их союзников.





Фото John Oldale

К примеру, Сонар-2050 , комментируя недавний митинг в Хатыни, обратил внимание на целый ряд обстоятельств:

«При нынешней власти такого ещё не было. Существовала традиция парадов 3 июля (день освобождения Минска, он же День Независимости), шествий 9 мая с возложением цветов к монументу на площади Победы. Иногда 9 мая проводят и парады (по случаю круглых дат). 22 июня проходят акции памяти в Брестской крепости. Но вот траурных акций в память о хатынском преступлении с большим размахом не проводили».

Действительно, совсем недавно, в 2018 году, исполнилось 75 лет со дня преступного уничтожения Хатыни и её жителей. Но даже по случаю такой даты митингов с участием руководства страны не организовывалось: Александр Лукашенко ограничился обращением. Отчего же в 2021-м устроили масштабную акцию памяти?

«Очевидно, что сейчас этот размах был продиктован текущей политической целесообразностью, – отвечает на этот вопрос «Сонар». – Государство, не имеющее реальной и понятной идеологии, хватается за то, что осталось в наследство от СССР. Хатынь была на этот раз выбрана не случайно... Можно «давить» из себя и народа эмоции».

Заметьте: об этом пишет не независимое белорусское медиа, а российский пропагандистский ресурс, который своей целью ставит развитие «союзного государства» и в основном симпатизирует Лукашенко. Сайт развивает тему:

«Постоянные попытки власти убедить, что Хатынь жгли чуть ли не под бело-красно-белым флагом белорусской оппозиции (а иногда об этом прямо так и говорят), подействуют только на тех, кто не в теме. Если хоть немного изучить вопрос, то становится ясно, что в данной деревне был акт геноцида по инициативе гитлеровской преступной системы.

Органы советского КГБ ещё в 1970-х и 1980-х вычислили ряд исполнителей и показали всему СССР, а заодно и миру. Фамилии убийц известны. Среди них было немало бывших красноармейцев, которые по каким-то причинам согласились работать на немцев. Например, широко известен старший лейтенант РККА Григорий Васюра. У гитлеровцев он дослужился до начштаба 118-го батальона шуцманшафта. Именно это подразделение, как известно, уничтожило мирных жителей Хатыни. Никаких бело-красно-белых флагов у батальона не было и быть не могло».

Так что, попытки связать национальный символ с хатынской трагедией – грубая подтасовка. Не так часто встретишь случаи, когда российская пропаганда изобличает манипуляции белорусской.

Напомним, что Лукашенко на упомянутом митинге заявил:

«Я обращаюсь ко всем, кто убеждён, что фашизм «нёс на нашу землю цивилизацию»; кто героизирует убийц; кто поклоняется БЧБ-флагам‚ под которыми проводился геноцид белорусского народа. Мы занялись этой проблемой, и мы докажем и покажем всему миру, что такое геноцид, и что те, кто сегодня нас пытается поучать, как жить, как минимум не имеют на это права. Всем вам, заблудшим и одурманенным, говорю: "Иди и смотри!". Иди в Хатынь, Борки, Олу‚ Дальву, Усакино, Шуневку, Озаричи, к мемориалам "Тростенец", "Яма", "Красный Берег"».

Попытка «образумить» приверженцев бело-красно-белого флага, поставив их в один ряд с неонацистами, имела предсказуемый результат. Вот что пишет по этому поводу «Сонар»:

«Такими методами политических оппонентов победить не получилось. Реакция оппозиционно настроенных пользователей соцсетей была резко негативной. «Заблудшие» на призыв не «повелись». Многие из них ожидаемо заявили, что преступление в Хатыни — это зло, но при чём тут протесты нашего времени?».

Подытоживая, российский ресурс прогнозирует новые обострения общественно-политической ситуации и констатирует: «Беларусь, похоже, окончательно утратила репутацию самой спокойной постсоветской республики и «донора стабильности» в регионе».

Правда, и тут не обошлось без традиционного месседжа: «Произошёл крах тактики многовекторности». Но, видимо, этот тезис сейчас прописан в российских пропагандистских методичках большим шрифтом и жирными буквами. Многовекторность, по версии кремлевских политруков, виновата буквально во всем. Хотя не ею были порождены протесты в Беларуси, а фальсификациями на выборах и зверствами силовиков.

Однако показательно, что масштабные пропагандистские кампании официального Минска не принимаются за чистую монету даже частью его целевой аудитории. КПД у идеологической вертикали, выстроенной Лукашенко, примерно как у паровоза...