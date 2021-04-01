Названы самые сексуальные лысые мужчины в мире. Победитель стал поводом для шуток

Источник материала: ОНТ

Все чаще в СМИ можно встретить рейтинги самых красивых или богатых знаменитостей. В очередную подборку вошли имена наиболее сексуальных лысых мужчин мира. Топ-10 опубликовало издание The Sun.

Исследование провел центр по пластической хирургии Longevita с помощью анализа результатов Google Поиска. В список вошли актеры, спортсмены, музыканты. Однако с результатом согласились далеко не все пользователи Сети – в адрес победителя этого рейтинга возникли ироничные замечания и шутки.

10 место

актер Вин Дизель (53 года)



vindiesel

9 место

актер, музыкант Дуэйн Джонсон (48 лет)



therock

8 место

актер Брюсс Уиллис (66 лет)



emmahemingwillis

7 место

актер Джон Траволта (67 лет)



johntravolta

6 место

боксер Флойд Мейвезер (44 года)



floydmayweather

5 место

баскетболист Майкл Джордан (58 лет)



jumpman23

4 место

рэпер Pitbull (40 лет)



pitbull

3 место

актер Джейсон Стейтем (53 года)



jasonstatham

2 место

боксер Майк Тайсон (54 года)



miketyson

1 место

Герцог Кембриджский, принц Уильям (38 лет)



kensingtonroyal

Некоторые пользователи Сети не согласились с выбором победителя рейтинга и высказали свое мнение в Twitter.

«А вы Патрика Стюарта видели?»

«То, что принц Уильям назван самым сексуальным лысым мужчиной в мире, вызывает у меня несколько вопросов. В каком мире? Куда делись другие мужчины? Почему их нет?».





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