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Названы самые сексуальные лысые мужчины в мире. Победитель стал поводом для шуток
Источник материала: ОНТ
Все чаще в СМИ можно встретить рейтинги самых красивых или богатых знаменитостей. В очередную подборку вошли имена наиболее сексуальных лысых мужчин мира. Топ-10
Исследование провел центр по пластической хирургии Longevita с помощью анализа результатов Google Поиска. В список вошли актеры, спортсмены, музыканты. Однако с результатом согласились далеко не все пользователи Сети – в адрес победителя этого рейтинга возникли ироничные замечания и шутки.
10 место
актер Вин Дизель (53 года)
9 место
актер, музыкант Дуэйн Джонсон (48 лет)
8 место
актер Брюсс Уиллис (66 лет)
7 место
актер Джон Траволта (67 лет)
6 место
боксер Флойд Мейвезер (44 года)
5 место
баскетболист Майкл Джордан (58 лет)
4 место
рэпер Pitbull (40 лет)
3 место
актер Джейсон Стейтем (53 года)
2 место
боксер Майк Тайсон (54 года)
1 место
Герцог Кембриджский, принц Уильям (38 лет)
Некоторые пользователи Сети не согласились с выбором победителя рейтинга и высказали свое мнение в Twitter.
«А вы Патрика Стюарта видели?»
«То, что принц Уильям назван самым сексуальным лысым мужчиной в мире, вызывает у меня несколько вопросов. В каком мире? Куда делись другие мужчины? Почему их нет?».
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Все чаще в СМИ можно встретить рейтинги самых красивых или богатых знаменитостей. В очередную подборку вошли имена наиболее сексуальных лысых мужчин мира....
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