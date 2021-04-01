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Названы самые сексуальные лысые мужчины в мире. Победитель стал поводом для шуток

01.04.2021 16:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Названы самые сексуальные лысые мужчины в мире. Победитель стал поводом для шуток

Все чаще в СМИ можно встретить рейтинги самых красивых или богатых знаменитостей. В очередную подборку вошли имена наиболее сексуальных лысых мужчин мира. Топ-10 опубликовало издание The Sun.

Исследование провел центр по пластической хирургии Longevita с помощью анализа результатов Google Поиска. В список вошли актеры, спортсмены, музыканты. Однако с результатом согласились далеко не все пользователи Сети – в адрес победителя этого рейтинга возникли ироничные замечания и шутки. 

10 место 

актер Вин Дизель (53 года)


vindiesel 

9 место

актер, музыкант Дуэйн Джонсон (48 лет)


therock 

8 место

актер Брюсс Уиллис (66 лет)


emmahemingwillis 

7 место 

актер Джон Траволта (67 лет)


johntravolta 

6 место 

боксер Флойд Мейвезер (44 года)


floydmayweather 

5 место

баскетболист Майкл Джордан (58 лет)


jumpman23 

4 место 

рэпер Pitbull (40 лет)


pitbull

3 место

актер Джейсон Стейтем (53 года)


jasonstatham 

2 место

боксер Майк Тайсон (54 года)


miketyson 

1 место 

Герцог Кембриджский, принц Уильям (38 лет)


kensingtonroyal 

Некоторые пользователи Сети не согласились с выбором победителя рейтинга и высказали свое мнение в Twitter. 

«А вы Патрика Стюарта видели?»

«То, что принц Уильям назван самым сексуальным лысым мужчиной в мире, вызывает у меня несколько вопросов. В каком мире? Куда делись другие мужчины? Почему их нет?».


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Все чаще в СМИ можно встретить рейтинги самых красивых или богатых знаменитостей. В очередную подборку вошли имена наиболее сексуальных лысых мужчин мира....
 
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