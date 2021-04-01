Последняя рыбалка в жизни? Вы не поверите, что произошло!

Источник материала: ОНТ

Монро МакКини – простой рыбак из соединенных штатов Америки. Он любил проводить досуг за удочкой, параллельно попивая легкие горячительные напитки. Мужчина даже не подозревал, чем обернется его рыбалка. Выловленная рыба потрясла Монро до глубины души. Вряд ли его психическое состояние будет прежним, о чем говорят его многочисленные интервью с широко раскрытыми глазами. Что же он выловил? Читайте далее.





С чего все началось

Монро МакКини любил ловить рыбу около своего дома. Узнав у соседа, что на Великих озерах в штате Миссури водятся крупные разновидности рыбы, он немедля взял удочки и погрузил их в свой пикап, параллельно предупредив об отъезде жену и детей. Изначально он хотел взять их с собой, однако работа и большое количество домашних дел вынудили семью остаться дома. Глава семейства отправился на подвиги в одиночку.



Фото: foto-samoletov.ru

Снарядов свою машину, Монро уже был готов совершать свои головокружительные путешествия, параллельно добывая колоссальное количество рыбы. Поездка стала для мужчины роковой. 56-летний мужчина провел практически весь вечер на Великих озерах, после чего уже собирался покидать лагерь после удачного дня. Он поймал около 18 рыб разного размера, и этого улова ему вполне хватало для внутреннего удовлетворения. Монро размышлял, как похвастаться уловом перед женой, и как обрадуются его дети.



Фото: fishermanblog.ru

В окружении Монро знали о страсти своего друга к рыбалке, и поэтому всячески поддерживали его. Чувствуя колоссальный уровень доверия семьи, Монро МакКинни любил хвастаться уловом, фотографируя рыбу с разных сторон. У него была страница на Facebook, где он публиковал фотографии с уловом из разных частей Соединенных Штатов Америки. Это показывало, насколько сильно Монро любил рыбалку.



Фото: zwonok.net

Переночевав в импровизированном лагере из машины и палатки, рыбак хотел повторить свой успех и заново закинул три удочки. У него было специальное устройство, которое помогало грамотным образом отслеживать перемещение рыбы по водоему. Также у него был эхолот, купленный в комиссионном магазине. Как сообщает сам рыбак, эхолот ему нужен был для более тщательного анализа ситуации. Прибор, как обычно, ничего не показывал. Однако рыбак доверял исключительно своему чутью.



Фото: handf.mirtesen.ru

Момент, изменивший жизнь

Вторая удочка, которая находилась по правую руку от рыбака, задергалась с неимоверной силой. Амплитуда всё больше напоминала не удочку, а самый настоящий отбойный молоток. Рыба буквально вырывала леску, стремясь забрать удочку вместе с рыбаком. Это было настоящее противостояние, закончившееся победой рыбака. Мужчина победил рыбу, достав огромного 9-ти килограммового красавца. Это был настоящий окунь, тело которого раздувало от еды.

Изначально мужчина не придал значения этому факту, однако со временем всё встало на свои места. Когда сознание рыбака прояснилось, он увидел, что живот рыбы аномально большой. При этом рыба пыталась выплюнуть что-то, но из-за нехватки сил она уже умирала. Мужчина сжалился над рыбой и не стал добивать её, дав спокойно умереть.

Когда брюхо рыбы было вскрыто, мужчина впал в настоящий шок, который очень похож на страх, испытываемый жителями Инсмута из произведения Говарда Лавкрафта. Мужчина увидел нечто внеземное, что вызвало у него настоящий страх и ужас.



Фото: zelenj.ru

Чуть позже страх исчез, и у мужчины было четкое восприятие происходящего. Оказалось, что в этом существе нет ничего внеземного и странного. Посветив фонариком, рыбак увидел, что внутри рыбы был обыкновенный крот, который попал в брюхо к хищному существу совершенно случайно.

Конечно, рыбалка всё ещё была хобби Монро, однако странное происшествие немного ошарашило его. По слухам, мужчина отходил от увиденного на протяжении недели, а некоторые даже говорят, что он посещал психолога. В любом случае мораль этой истории заключается в том, что не нужно впадать в панику при виде странных существ, ведь все можно объяснить с научной точки зрения. Это был обычный крот, застрявший в брюхе у аномально крупного озерного хищника.



Фото: image-bank.net

Мужчина был очень впечатлительный, и именно поэтому его рассказ был слишком эмоциональным. Другой человек просто не придал бы значения и продолжил рыбную ловлю, однако Монро принял всё это слишком близко к сердцу. Сейчас у него все хорошо, однако его поведение должно послужить уроком для тех, кто хочет познать мир с разных сторон, используя метод научного познания.

Монро испытал шок, но это не помешало ему сделать фотографию на память, после чего мужчина отправился домой к своей любимой семье. Он рассказал родственникам свою историю, а потом написал пост на своей странице в Facebook.

По материалам сайта arpetol.ru

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